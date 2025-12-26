HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia retoma conversaciones con Estados Unidos para discutir sobre el plan de paz con Ucrania

El Kremlin afirmó que la comunicación entre representantes de ambos países se dio por encargo de Vladímir Putin.

Rusia, Ucrania y Estados Unidos aún no llegan a un acuerdo de paz para terminar con la guerra.
Rusia, Ucrania y Estados Unidos aún no llegan a un acuerdo de paz para terminar con la guerra. | AFP

Rusia anunció que retomó el contacto con Estados Unidos este viernes 26 de diciembre para analizar el nuevo plan de paz con Ucrania, presentado por Kiev y sus aliados europeos. De acuerdo con el Kremlin, este bosquejo "difiere radicalmente" con el acuerdo inicial planteado por Washington y que fue utilizado como base para las siguientes discusiones.

El primer plan presentado por el Gobierno de Donald Trump fue calificado como "prorruso", pues planteaba la entrega de territorios a Moscú, además de limitar la fuerza militar de Ucrania y celebrar nuevas elecciones para encontrar al sucesor de Volodímir Zelenski, entre otros.

Rusia y EE. UU. retoman el diálogo sobre la guerra en Ucrania

Tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos presentado por Ucrania, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que "por encargo del presidente Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos". Por la parte rusa, participó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Gobierno; mientras que por Washington intercedieron "varios interlocutores".

Asimismo, Peskov afirmó que, tanto rusos como estadounidenses, acordaron "continuar el diálogo" para llegar a un punto medio con lo que respecta a las discusiones de un programa de alto al fuego.

Con respecto al plan de Kiev, el Kremlin no se ha pronunciado al respecto, ya que considera que cualquier comentario puede "repercutir negativamente en la marcha del proceso negociador", explicó Sergei Riabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, este viernes.

Trump afirmó que se reunirá con Putin "pronto"

En una entrevista con Politico, el líder republicano, a vísperas de su reunión con Zelenski, afirmó que el panorama con Rusia "va a ir bien" y que espera mantener una conversación con su homólogo ruso "pronto, tanto como quiera". "Creo que le irá bien. Creo que le irá bien a Putin", expresó.

Sin embargo, desde el Kremlin no han confirmado que se llevará a cabo una reunión entre ambos mandatarios; sin embargo, no se descarta la idea. Por su lado, Trump, haciendo referencia a los efectos de la guerra, afirmó que "su economía —de Rusia— está en una situación muy difícil, muy difícil".

El plan de paz de Ucrania "difiere radicalmente" con los intereses rusos

Riabkov, por medio de una entrevista previa a sus últimas declaraciones, afirmó que el plan difundido por Ucrania con respecto a la paz con Rusia "difiere radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas, desde principios de diciembre".

Putin, hace una semana, señaló que no rechazaba el plan presentado por Estados Unidos, ya que consideraba que existían puntos importantes que respondían a la demanda rusa, como el repliegue militar ucraniano de Donbas. "La pelota está en el tejado", enfatizó el mandatario.

Ucrania y EE. UU. se reunirán el domingo

Zelenski, quien había indicado por Telegram que planeaba reunirse con Washington antes de Año Nuevo, confirmó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la casa de Mar-a-Lago, en Florida, este domingo 28 de diciembre, para ultimar detalles sobre el plan de paz propuesto por él y sus aliados en Europa.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", enfatizó el líder ucraniano, quien, en una entrevista con Axios, afirmó convocar a un referéndum sobre el acuerdo de paz si Moscú aceptaba un alto al fuego.

