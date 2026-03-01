Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Informes del JEE podría derivar en una multa de hasta 10 UIT contra los candidatos a diputados. Foto: Composición/LR

Informes del JEE podría derivar en una multa de hasta 10 UIT contra los candidatos a diputados. Foto: Composición/LR

Los candidatos a diputados de cara a las Elecciones 2026, Sigrid Bazán (Venceremos) y Alejandro Cavero (Avanza País), habrían presentado información falsa en sus declaraciones juradas de hojas de vida (DJHV), según alertó el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 en dos informes de fiscalización.

De acuerdo con ambos documentos, Bazán y Cavero no declararon su experiencia laboral obtenida en los últimos 10 años. En ese sentido, el JEE solicitó información para revisar los hechos y verificó que se habría presentado información falsa.

Informe sobre Sigrid Bazán

De acuerdo con el informe, un ciudadano presentó una denuncia contra la congresista que busca la reelección por una presunta infracción en su declaración jurada de hoja de vida. La razón es por una supuesta omisión de experiencia laboral en Latina entre 2018 y 2020 y de estudios de maestría.

En ese sentido, el JEE revisó la DJHV del 2026 de la candidata y verificó que Bazán consignó no tener información por declarar sobre estudios de posgrado. Sin embargo, también verificó la DJHV del 2021 y señaló que sí registró experiencia laboral en el medio de comunicación citado.

Sobre los estudios de la parlamentaria, el JEE solicitó información a la PUCP. Al respecto, se informó que la candidata estudió la maestría en estudios de género, pero no tiene grado académico ni cuenta con la condición de egresada.

Tras analizar la información, el ente electoral alertó que Bazán sí tiene información por declarar en su DJHV y resaltó que la ley establece que los candidatos deben registrar su experiencia laboral de los últimos 10 años.

"La candidata citada debió declarar que trabajó en la COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., en el cargo de conductora, desde el 2018 hasta el 2020, como lo acredita el certificado de trabajo de fecha 8 de noviembre del 2020; dicho documento se encuentra en el repositorio del SIPE-Histórico. Por tanto, habría consignado información falsa", se lee en el documento.

"Asimismo, en la DJHV- EG2026, en el Rubro III -Formación Académica -ítem Estudios de Posgrado- la candidata indicó que, no tiene información por declarar, sin embargo; de la Carta N.° 0195/2021-S de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, MAESTRIA EN ESTUDIOS DE GENERO, indico que la candidata estudio maestría en estudios de género, único ciclo de matrícula 2020-1, y que no tiene grado académico ni cuenta con la condición de egresada, dicho documento se encuentra en el repositorio del SIPE-Histórico. Por tanto, habría consignado información falsa", añade el ente electoral.

Informe sobre Alejandro Cavero

Por otro lado, el JEE mencionó que un ciudadano realizó una denuncia contra Cavero por una supuesta omisión de su experiencia laboral en el sector privado. Según el reporte, es por no colocar su experiencia como consultor de asuntos y técnico del grupo parlamentario Peruanos por el Kambio.

Al respecto, el ente electoral revisó la DJHV y concluyó que Cavero debió declarar que trabajó como consultor de asuntos públicos en la empresa Invertir Consultores Asociados SAC desde el 27 de enero del 2020 al 31 de agosto de 2020. Asimismo, el JEE precisó que el candidato también debió colocar que laboró en el Congreso como técnico de Peruanos por el Kambio en los años 2018 y 2019. "Dichos documentos se encuentran en el repositorio del SIPE-Histórico. Por tanto, habría consignado información falsa", se lee en el informe.

"Conforme al contenido del presente informe, se pone en conocimiento del JEE de Lima Oeste 3 sobre la Declaración Jurada de Hoja de vida del Sr. Alejandro Enrique Cavero Alva, candidato por la organización política 'Avanza País - Partido de Integración Social', al cargo de diputado; específicamente en el Rubro II – Experiencia Laboral se ha identificado que habría información falsa, conforme se detalla en el numeral III.4.1 del presente informe", acota el documento.

Conclusiones sobre el caso Cavero

JEE podría imponer multas, pero piden descargos a los partidos

El JEE resaltó que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que, ante la verificación de la existencia de falsedad de información, se procede, primero, a la corrección de información en la DJHV. Luego, se impone una multa entre 1 y 10 UIT. Finalmente, se remiten los actuados ante el Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

Por otro lado, el ente electoral recomendó correr traslado a los partidos políticos para que emitan sus descargos con la finalidad de esclarecer los hechos.