Alejandro Sanz fue grabado besando a la actriz peruana Stephanie Cayo durante su concierto del 21 de febrero en Guayaquil, Ecuador, imágenes que han intensificado los rumores de romance entre ambos, desde que la recordada protagonista de 'Travesuras del corazón' acompañó al cantante español en sus conciertos por Sudamérica.

El momento fue difundido por el portal Instarandula, en el que se observa al intérprete de 'Corazón partido' acercarse a la modelo, sentada detrás del escenario, y darle un beso en la boca mientras una persona grita de emoción al presenciar la escena.

Alejandro Sanz sorprende con beso a Stephanie Cayo en pleno concierto

Las imágenes difundidas muestran al cantante aproximarse con naturalidad a la actriz y besarla frente a personas del equipo técnico. El video se viralizó rápidamente y avivó las especulaciones sobre un vínculo sentimental, especialmente porque la actriz lo ha acompañado en varios momentos de su tour '¿Y ahora qué?'.

El programa 'Magaly TV, la firme' fue uno de los primeros en señalar la cercanía entre ambos, mostrando que la peruana estuvo presente durante distintas fechas de la gira. Posteriormente, el espacio 'Amor y fuego' también difundió imágenes del concierto en las que se les ve tomados de la mano; incluso, el cantante la acercó hacia sí y la sujetó por la cintura mientras caminaban.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz tendrían mes de relación, según periodista español

Durante una emisión televisiva, Jordi Martín afirmó haber conversado con una persona cercana al entorno del cantante, quien le confirmó que la relación habría comenzado hace aproximadamente un mes. El periodista añadió que el músico estaría “muy, muy ilusionado” y con “muchas ganas de iniciar esta relación”, lo que explicaría por qué la actriz lo acompaña en varios destinos de su gira por Sudamérica, incluidos Ecuador, Colombia y Perú.

El comunicador también sostuvo que la modelo peruana habría decidido establecerse por temporadas en Madrid. Según su versión, la artista habría adquirido una vivienda en una zona céntrica de la capital española y planea alternar su estadía entre la gira y su residencia.