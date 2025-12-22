HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Atentado en Moscú: jefe de operaciones del Estado Mayor ruso muere tras explosión de coche bomba

Los investigadores de Rusia analizan el atentado contra Fanil Sarvarov para determinar si la detonación estuvo relacionada con los "servicios especiales ucranianos".

Explosión de coche bomba mata a alto mando ruso mientras avanzan negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Explosión de coche bomba mata a alto mando ruso mientras avanzan negociaciones entre Rusia y Ucrania. | AFP

El teniente general Fanil Sarvarov (56), quien lideraba el Departamento de Formación Operativa del Estado Mayor de Rusia, murió en la explosión de un coche bomba. El atentado ocurrió este lunes 22 de diciembre en el sur de Moscú, luego de que representantes rusos y ucranianos mantuvieran conversaciones por separado en Estados Unidos para discutir un plan que ponga fin a la guerra.

Los investigadores rusos informaron que se abrió una pesquisa para determinar si la detonación del artefacto instalado en el vehículo del alto mando militar estuvo relacionada con los "servicios especiales ucranianos". Hasta el momento, el Gobierno de Volodymyr Zelensky no ha emitido comentarios sobre el fallecimiento de Sarvarov.

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

lr.pe

Jefe de operaciones del Estado Mayor muere tras explosión de coche bomba

La explosión del coche bomba ocurrió en un barrio residencial del sur de Moscú. Según las primeras pesquisas, el artefacto explosivo —una mina magnética— estaba instalado en la parte inferior del vehículo de Sarvarov. El general participó en las campañas del ejército ruso en el Cáucaso Norte, incluida Chechenia durante la década de 1990, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. También comandó las fuerzas rusas en Siria entre 2015 y 2016. "A consecuencia de las heridas recibidas falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas", informó Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia.

La zona permanece acordonada. Entretanto, las autoridades rusas precisaron que trabajan en varias líneas de investigación sobre el asesinato. "Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos", declaró Petrenko. Los investigadores siguen reuniendo pruebas forenses, interrogando a testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer la posible autoría del atentado.

Testigos y periodistas internacionales indicaron que en el lugar había un SUV Kia blanco destrozado, con las puertas y la ventana trasera reventadas. Incluso el chasis estaba retorcido y carbonizado por la explosión, ocurrida en un aparcamiento a 150 metros de la vivienda del general.

PUEDES VER: Tiene una extensión de 106 metros cuadrados, abarca dos países de Europa y es el hogar de más de 111.000 arañas

lr.pe

Otro funcionario ruso muerto en medio de la guerra con Ucrania

No es la primera vez que una explosión de coche bomba mata a un alto funcionario de Rusia. Militares rusos y destacados partidarios de la invasión a Ucrania han sido asesinados desde que Vladímir Putin ordenó la guerra en febrero de 2022.

Entre los fallecidos se encuentran el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas; el teniente general Ígor Kirílov, responsable de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia; y Armen Sarkisyan, dirigente de un grupo de milicianos prorrusos, descrito por la administración de Volodymyr Zelensky como un "cerebro criminal". La inteligencia militar de Kiev se adjudicó varios de los ataques.

Tras la muerte de Sarvarov, se abrió un proceso penal por homicidio y tráfico ilegal de sustancias explosivas.

PUEDES VER: Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

lr.pe

Negociaciones para poner fin al conflicto

El atentado contra Fanil Sarvarov ocurrió después de que Rusia y Ucrania mantuvieran conversaciones durante tres días en Miami para negociar el fin de la guerra. Tanto el negociador ucraniano Rustem Umerov como el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el "progreso" de las negociaciones.

Asimismo, el enviado ruso Kirill Dmitriev también se reunió con el equipo estadounidense. Los diálogos se impulsaron a partir del plan de 28 puntos presentado por la administración Trump. Sin embargo, en un inicio, la propuesta recibió críticas por favorecer a Moscú. Desde entonces, el plan ha sido enmendado, aunque el contenido aún no se ha hecho público.

