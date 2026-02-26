El acuerdo comercial permitirá a la UE exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica. | Composición LR

Argentina y Uruguay se convirtieron este jueves 26 de febrero de 2026 en los primeros países sudamericanos en ratificar el tratado de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE). La iniciativa busca crear la mayor zona de libre intercambio del mundo.

En Montevideo, la Cámara de Representantes votó antes que Buenos Aires y aprobó el acuerdo con 91 votos a favor. Luego el Senado argentino respaldó con 69 sufragios a favor el convenio firmado el pasado 17 de enero en Asunción. Se espera que las naciones faltantes, Brasil y Paraguay, validen en los próximos días el pacto, que se negocia desde 1999.

Nuevas oportunidades comerciales

El canciller uruguayo Mario Lubetkin celebró la ratificación y rindió homenaje a las personas que participaron en las negociaciones durante estos 25 años. El funcionario, sin embargo, reconoció que comenzará una etapa complicada en la que será necesario trabajar para adecuar a los sectores productivos que podrían verse afectados por la apertura comercial. Asimismo, dijo que espera que la señal enviada por Uruguay sea "correctamente leída en Europa".

A los elogios se sumó el presidente Javier Milei. El jefe de Estado calificó la aprobación como un "hito" y aseveró que el tratado eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la UE. En ese sentido, hizo una proyección significativa con estimaciones de crecimiento exportador de hasta el 122% en 10 años en sectores como energía, minería, agroindustria e industria.

Sin embargo, el líder del bloque peronista, José Mayans, sostuvo que algunas industrias manufactureras enfrentarían dificultades para competir con productos del Viejo Continente. "La aprobación representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos", dijo el mandatario argentino.

Tensiones

El acuerdo comercial permitirá a la UE exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica, a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa. Sin embargo, los agricultores europeos afirman que el sector agrícola atraviesa una crisis prolongada y responsabilizan a la UE de debilitar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos con Mercosur.

Aunque el pacto podría crear la mayor zona de libre comercio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no respaldaría el trato si no hay garantías sólidas para los productores franceses, quienes temen que haya una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes de América Latina.

Por el momento, el Parlamento Europeo tomó la decisión de congelar al menos durante un año y medio la ratificación del convenio. Los eurodiputados elevaron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la legalidad del tratado, pero la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el pacto de manera provisional.