Donald Trump aseguró que conversó con Vladímir Putin antes de reunirse con Volodímir Zelenski en Estados Unidos. El objetivo del encuentro es abordar el plan de paz y buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú. "Acabo de tener una conversación muy productiva con el presidente de Rusia", escribió en Truth Social.
Anteriormente, el presidente ucraniano había escrito en X (antes Twitter) que no perderán "ni un solo día". "Hemos acordado una reunión al más alto nivel", anunció tras sostener una "buena conversación" con Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de la Casa Blanca. También adelantó que "se pueden decidir muchas cosas antes de Año Nuevo".