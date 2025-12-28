Volodímir Zelenski se reunirá con Donald Trump para hablar sobre el plan de paz en Estados Unidos | AFP

Donald Trump aseguró que conversó con Vladímir Putin antes de reunirse con Volodímir Zelenski en Estados Unidos. El objetivo del encuentro es abordar el plan de paz y buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú. "Acabo de tener una conversación muy productiva con el presidente de Rusia", escribió en Truth Social.

Anteriormente, el presidente ucraniano había escrito en X (antes Twitter) que no perderán "ni un solo día". "Hemos acordado una reunión al más alto nivel", anunció tras sostener una "buena conversación" con Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de la Casa Blanca. También adelantó que "se pueden decidir muchas cosas antes de Año Nuevo".

Donald Trump conversó con Putin antes de reunirse con Zelenski en Estados Unidos