La respuesta de Shaw generó reacciones entre los fans de Corazón Serrano y La Bella Luz, evidenciando la competencia entre ambos grupos.

Leslie Shaw ha ingresado a la cumbia con fuerza. Tras lograr un gran éxito con ‘Pendejerete’, tema que grabó con Armonía 10, la artista peruana no ha dejado de realizar colaboraciones con otros grupos del género. Por ejemplo, cantó con Marisol, Orquesta Candela y Papillón y, al parecer, está abiera para seguir uniendo fuerzas y grabar con otras agrupaciones como La Bella Luz.

En una reciente entrevista con el locutor Chiki para Megamix, Leslie Shaw fue consultada sobre con qué grupo prefería grabar: si con Corazón Serrano o con La Bella Luz. Su respuesta generó sorpresa por los motivos que dio y, como era de esperar, los fans de ambas agrupaciones no tardaron en pronunciarse.

¿La Bella Luz o Corazón Serrano?



Chiki le preguntó a Leslie Shaw sobre a qué orquesta le aceptaría primero realizar una colaboración, si a La Bella Luz o Corazón Serrano, teniendo en cuenta que ambos le ofrecen el mismo trato económico. Después de algunos segundos de pensar, la artista indicó que prefiere grabar con el grupo de Oscar Custodio.

“Me gusta mucho La Bella Luz”, respondió Shaw, sin embargo, al ser consultada sobre qué canción le gustaba, al inicio no supo qué responder. Pero, después, comentó que le sorprendió el videoclip de ‘Coqueta’. Asimismo, añadió que considera que el grupo de Monsefú le parece más fresco.

“No es que me sepa todas (las canciones), he visto un videoclip que hicieron en la playa, en un yate, el de ‘Coqueta’. Ese videoclip me sacó… yo siempre estoy chismeando los videoclips. Soy una persona muy visual, de verdad”, dijo.

Leslie Shaw llena de elogios a La Bella Luz

Por otro lado, la intérprete de ‘Faldita’ aclaró que las cantantes de ambas agrupaciones tienen talento, sin embargo, le llama la atención la frescura de La Bella Luz. “Me llamó la atención y me jaló el ojo. Empecé a ver su proyecto y me pareció interesante y refrescante. Son chiquitos más jóvenes que de repente tienen al público más activo”, añadió.

“Eso dice porque Corazón Serrano la choteó”, “Corazón serrano no pasa nada sus canciones y sus cantantes dan sueño, en cambio La Bella Luz da ganas de bailar”, “Corazon serrano con Maria Becerra, La bella Luz con Leslie. Hay niveles”, “La Bella Luz mejor que Corazón Serrano, sus vestimentas de la bella luz son hermosas” y “Es que sabe que Corazón Serrano nunca la convocaría”; fueron algunos de los comentarios.

