Mundo

Rusia realiza nuevos bombardeos contra el puerto de Odesa en Ucrania: dejan al menos ocho muertos y 27 heridos

El viceprimer ministro de Ucrania, Oleksí Kuleba, denunció que el Kremlin busca destruir la logística portuaria y aterrorizar a la población civil.

Rusia ha intensificado sus ataques en Odesa, impactando el puerto de Pivdennyi y causando graves daños en infraestructura clave.
Rusia ha intensificado sus ataques en Odesa, impactando el puerto de Pivdennyi y causando graves daños en infraestructura clave. | OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Rusia intensificó sus ataques contra la región ucraniana de Odesa con un nuevo bombardeo sobre el puerto de Pivdennyi, donde se registraron impactos en depósitos de almacenamiento y graves daños en infraestructura clave. El viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba, denunció que el objetivo del Kremlin es destruir deliberadamente la logística portuaria y aterrorizar a la población civil, mientras continúan las labores de emergencia.

El ataque ocurrió apenas horas después de otro bombardeo que dejó al menos ocho muertos y 27 heridos en una infraestructura portuaria de la región. Las autoridades ucranianas advierten que la ofensiva rusa busca cortar las comunicaciones, frenar el acceso al mar Negro y agravar la crisis humanitaria en el sur del país.

PUEDES VER: Rusia se une a las negociaciones que mantienen Estados Unidos y Ucrania para establecer un acuerdo de paz

lr.pe

Rusia golpea infraestructura portuaria y energética

Kuleba informó que el ataque alcanzó depósitos del puerto de Pivdennyi. Equipos médicos, rescatistas y especialistas en explosivos trabajan en la zona. A pesar del riesgo constante, señaló que los trabajadores portuarios siguen en funciones para mantener activa la cadena logística marítima.

El funcionario indicó que más de 37.000 usuarios continúan sin suministro eléctrico en la región, aunque aún cuentan con calefacción y agua. La situación humanitaria, añadió, se mantiene “estable”, mientras avanzan las tareas para reparar daños previos y restablecer los servicios esenciales.

PUEDES VER: Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

lr.pe

Impacto económico: golpe al aceite de girasol y al comercio global

Además de las víctimas humanas, los ataques afectaron gravemente al sector agrícola ucraniano. Autoridades confirmaron que instalaciones de almacenamiento de aceite de girasol —uno de los principales productos de exportación del país— fueron alcanzadas, lo que provocó la pérdida de miles de toneladas en el puerto de Pivdennyi.

El terminal Allseeds Black Sea, el mayor del país en almacenamiento de aceite vegetal, fue uno de los más afectados. La compañía confirmó la muerte de un trabajador y al menos dos heridos, y describió el ataque como el más devastador desde el inicio de la guerra. Analistas advierten que las consecuencias podrían impactar los mercados internacionales y reducir los ingresos del Estado ucraniano.

Kiev denuncia intento de bloqueo marítimo

El presidente Volodímir Zelenski acusó a Moscú de intentar bloquear nuevamente las regiones costeras ucranianas y restringir su acceso al mar. Aseguró que el gobierno trabaja en la implementación de soluciones temporales de infraestructura para garantizar servicios básicos a la población.

Mientras tanto, Rusia había advertido que intensificaría sus ataques contra puertos ucranianos como represalia por los ataques a petroleros vinculados a su comercio energético. En Odesa y sus alrededores, los bombardeos continúan sin tregua y afectan puentes, instalaciones estratégicas y zonas civiles, en medio de temperaturas invernales que agravan la situación.

