Las conversaciones en Miami entre Rusia y Ucrania buscan una salida diplomática al conflicto. | Composición LR | AFP

Las conversaciones para buscar una salida diplomática a la guerra entre Rusia y Ucrania continúan este sábado en Miami, en un escenario internacional de alta tensión y con la expectativa puesta en los avances que puedan lograrse. A la cita ya han llegado representantes ucranianos, europeos y estadounidenses, mientras que una delegación rusa anunció que se sumará a las reuniones, aunque sin la certeza de que todas las partes se sienten en una misma mesa.

El emisario ruso Kirill Dmitriev confirmó que viaja a Florida para integrarse a este proceso, en el que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner actúan como mediadores. La llegada de la delegación rusa supone un paso adicional respecto a fases previas del diálogo; sin embargo, persisten las dudas sobre la posibilidad de contactos directos entre Moscú y Kiev.

Rusia se suma a conversaciones sin diálogo directo

Dmitriev publicó en su cuenta de X que se dirige a Miami, y acompañó el mensaje con un emoji de paloma de la paz y un video que simboliza esperanza. No obstante, pese al gesto diplomático, las probabilidades de que sostenga conversaciones directas con los representantes ucranianos y europeos siguen siendo bajas, debido a la profunda brecha que aún separa a las partes.

El viernes, en las cercanías de Miami, Witkoff y Kushner ya habían sostenido reuniones con el negociador ucraniano Rustem Umerov y con delegados de Francia, Reino Unido y Alemania. La participación simultánea de europeos y rusos en Florida representa un cambio respecto a rondas anteriores, en las que Washington realizó contactos por separado.

Tensiones militares continúan mientras avanza la vía diplomática

Mientras las conversaciones avanzan, el contexto militar sigue marcado por la ofensiva rusa. El presidente Vladimir Putin afirmó recientemente que el final de la guerra depende de Kiev y de sus aliados occidentales, señalando que “la pelota está en el campo” de Ucrania y Europa. En paralelo, el Kremlin celebra avances en el terreno, donde ya controla cerca del 19% del territorio ucraniano.

Las hostilidades no han cesado: Rusia anunció nuevas conquistas en Sumi y Donetsk, mientras un bombardeo en Odesa dejó al menos ocho muertos. Ucrania, por su parte, aseguró que destruyó dos aviones rusos en Crimea. Estados Unidos insiste en que no impondrá un acuerdo, y mantiene los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un eventual alto al fuego en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.