HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Jair Bolsonaro confirma a su hijo Flávio como candidato presidencial para Brasil en las elecciones de 2026

A pesar del apoyo, persisten tensiones dentro de la derecha brasileña, donde otros líderes como Tarcisio de Freitas analizan su estrategia ante la nueva figura del senador Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue elegido para ser el candidato presidencial de la ultraderecha en las elecciones de 2026.
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue elegido para ser el candidato presidencial de la ultraderecha en las elecciones de 2026. | EVARISTO SA / AFP

Flávio Bolsonaro ganó la pulseada interna del clan familiar y será el candidato de la ultraderecha brasileña para disputar la Presidencia el 4 de octubre de 2026. El senador de 44 años fue elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado e imposibilitado de competir tras ser condenado a 27 años de prisión por cargos vinculados al intento de golpe institucional. A pesar de su delicado estado de salud, el exmandatario decidió intervenir desde prisión para definir el liderazgo de su espacio político.

La confirmación de la candidatura no solo ordena momentáneamente a la familia Bolsonaro, sino que también impacta en el tablero político nacional, ya que se convierte en el principal intento de continuidad del proyecto bolsonarista frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el movimiento no termina de cerrar filas dentro de la derecha, donde aún persisten tensiones y ambiciones individuales.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: El ex presidente Jair Bolsonaro es sometido a cirugía por una hernia en medio de su reclusión por golpismo

lr.pe

Flávio Bolsonaro será candidato a la presidencia de Brasil

La candidatura de Flávio Bolsonaro se consolidó tras imponerse en una disputa interna marcada por tensiones, egos políticos y diferencias estratégicas. El primogénito fue respaldado finalmente por su padre, por encima de figuras igualmente influyentes dentro del clan, como Michelle Bolsonaro, quien también aspiraba a encabezar el proyecto político familiar. Eduardo Bolsonaro, considerado durante años el heredero natural del liderazgo, quedó fuera de juego tras autoexiliarse en Estados Unidos en medio de acusaciones judiciales y la pérdida de su banca parlamentaria.

Otros miembros de la familia tampoco lograron reunir la proyección necesaria. Carlos Bolsonaro mantiene influencia en la comunicación del bolsonarismo, pero sin peso nacional, mientras que Jair Renán carece de trayectoria política. En ese escenario, Flávio emergió como la opción “natural”, con experiencia parlamentaria, vínculos con sectores de derecha y el aval directo del propio expresidente, quien desde prisión señaló que su hijo representa la continuidad del proyecto y la defensa de quienes aún respaldan su figura.

PUEDES VER: Supremo de Brasil niega arresto domiciliario a Bolsonaro, pero aprueba su salida de prisión para una cirugía

lr.pe

El impacto en la derecha brasileña

La candidatura de Flávio Bolsonaro reacomoda fuerzas dentro de la derecha y genera presiones sobre otros liderazgos, especialmente sobre el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, uno de los referentes mejor posicionados en las encuestas y considerado el único capaz de disputar seriamente una reelección de Lula. Aunque hoy evita confrontar abiertamente, su estrategia es esperar la evolución del escenario político antes de definir si romperá con el bolsonarismo o se alineará a regañadientes detrás del senador.

Analistas consideran que la postulación de Flávio también busca condicionar a partidos de centroderecha y sectores empresariales para forzar respaldos, mientras Lula se mueve para consolidar alianzas claves con fuerzas del “centrão”. El presidente entiende que el apoyo de esos bloques será determinante y ya comenzó a fortalecer puentes con líderes legislativos y figuras influyentes.

Notas relacionadas
China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

LEER MÁS
Calendario electoral 2026 en América Latina y Europa: fechas clave de un año decisivo

Calendario electoral 2026 en América Latina y Europa: fechas clave de un año decisivo

LEER MÁS
Dos países de América Latina se suman a EE. UU. y China entre las 20 economías más grandes del mundo

Dos países de América Latina se suman a EE. UU. y China entre las 20 economías más grandes del mundo

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

LEER MÁS
Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Mundo

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025