Jair Bolsonaro confirma a su hijo Flávio como candidato presidencial para Brasil en las elecciones de 2026

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue elegido para ser el candidato presidencial de la ultraderecha en las elecciones de 2026. | EVARISTO SA / AFP

Flávio Bolsonaro ganó la pulseada interna del clan familiar y será el candidato de la ultraderecha brasileña para disputar la Presidencia el 4 de octubre de 2026. El senador de 44 años fue elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado e imposibilitado de competir tras ser condenado a 27 años de prisión por cargos vinculados al intento de golpe institucional. A pesar de su delicado estado de salud, el exmandatario decidió intervenir desde prisión para definir el liderazgo de su espacio político.

La confirmación de la candidatura no solo ordena momentáneamente a la familia Bolsonaro, sino que también impacta en el tablero político nacional, ya que se convierte en el principal intento de continuidad del proyecto bolsonarista frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el movimiento no termina de cerrar filas dentro de la derecha, donde aún persisten tensiones y ambiciones individuales.

Flávio Bolsonaro será candidato a la presidencia de Brasil

La candidatura de Flávio Bolsonaro se consolidó tras imponerse en una disputa interna marcada por tensiones, egos políticos y diferencias estratégicas. El primogénito fue respaldado finalmente por su padre, por encima de figuras igualmente influyentes dentro del clan, como Michelle Bolsonaro, quien también aspiraba a encabezar el proyecto político familiar. Eduardo Bolsonaro, considerado durante años el heredero natural del liderazgo, quedó fuera de juego tras autoexiliarse en Estados Unidos en medio de acusaciones judiciales y la pérdida de su banca parlamentaria.

Otros miembros de la familia tampoco lograron reunir la proyección necesaria. Carlos Bolsonaro mantiene influencia en la comunicación del bolsonarismo, pero sin peso nacional, mientras que Jair Renán carece de trayectoria política. En ese escenario, Flávio emergió como la opción “natural”, con experiencia parlamentaria, vínculos con sectores de derecha y el aval directo del propio expresidente, quien desde prisión señaló que su hijo representa la continuidad del proyecto y la defensa de quienes aún respaldan su figura.

El impacto en la derecha brasileña

La candidatura de Flávio Bolsonaro reacomoda fuerzas dentro de la derecha y genera presiones sobre otros liderazgos, especialmente sobre el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, uno de los referentes mejor posicionados en las encuestas y considerado el único capaz de disputar seriamente una reelección de Lula. Aunque hoy evita confrontar abiertamente, su estrategia es esperar la evolución del escenario político antes de definir si romperá con el bolsonarismo o se alineará a regañadientes detrás del senador.

Analistas consideran que la postulación de Flávio también busca condicionar a partidos de centroderecha y sectores empresariales para forzar respaldos, mientras Lula se mueve para consolidar alianzas claves con fuerzas del “centrão”. El presidente entiende que el apoyo de esos bloques será determinante y ya comenzó a fortalecer puentes con líderes legislativos y figuras influyentes.