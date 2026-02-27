HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Política

Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que, por razones de seguridad y dificultades logísticas, no se habilitarán mesas de votación para peruanos residentes en Venezuela ni en Irán durante las elecciones generales del 12 de abril.

Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería
Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los peruanos residentes en la República Bolivariana de Venezuela y en Irán no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Según Cancillería, las condiciones que hay en ambos países impiden garantizar el desarrollo normal y seguro de la jornada electoral.

La decisión se sustenta en temas de seguridad y complejidades logísticas que, según las autoridades, no permiten asegurar la adecuada organización de mesas de sufragio en esos territorios.

Los connacionales radicados en el extranjero que sí puedan votar podrán consultar su centro de votación a través del portal oficial Tu Voto Cruza Fronteras, ahí se detalla la ubicación de los 216 locales de votación habilitados en 75 países para más de 1.2 millones de electores.

En estos comicios, los peruanos residentes fuera del país elegirán un senador y dos diputados por el distrito electoral Peruanos en el Exterior (PEX). Asimismo, participarán en la elección de la Presidencia y las vicepresidencias de la República, la lista de senadores nacionales y los representantes ante el Parlamento Andino.

El portal Tu Voto Cruza Fronteras también incluye tutoriales sobre la cédula de sufragio y enlaces para que los electores conozcan a los candidatos y sus propuestas antes de la jornada electoral.

¿Cómo emitir tu voto en las elecciones 2026?

La cédula de votación para las elecciones generales de 2026 está diseñada para que los electores identifiquen claramente a los candidatos por los diferentes cargos en disputa, incluyendo la Presidencia y vicepresidencias, el Congreso de la República y parlamentarios ante el Parlamento Andino. Cada sección en la cédula contiene los nombres de las listas o candidatos inscritos, sus respectivos números y símbolos partidarios, con el objetivo de facilitar una selección informada por parte del votante.

Al presentarse en el local de votación, el elector recibirá una o varias cédulas según los cargos a elegir, y deberá marcar con lápiz o bolígrafo la opción de su preferencia dentro del espacio destinado para ello. Es importante que la marca quede dentro del recuadro o círculo correspondiente al candidato o lista elegida, ya que las marcas fuera de esos límites pueden invalidar el voto.

Además, se recomienda a los electores informarse previamente sobre las ubicaciones de sus locales de votación y familiarizarse con el formato de la cédula mediante los tutoriales disponibles en el portal Tu Voto Cruza Fronteras, donde también se puede conocer cómo interpretar los símbolos y organizar la selección de manera que refleje claramente la voluntad del elector.

