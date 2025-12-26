Calendario electoral 2026 en América Latina y Europa: fechas clave de un año decisivo

América Latina entra en 2026 con un calendario electoral cargado, donde Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití y Perú están convocados a elegir nuevos presidentes en un contexto de fragmentación política, inseguridad y debates ideológicos que reflejan la fluctuación entre propuestas de derecha, centro e izquierda. En un contexto de la desconfianza en las instituciones, los votantes se preparan para decidir el rumbo de sus países en medio de tensiones ideológicas y sociales.

El 2026 también será un año electoral significativo para Europa, donde Portugal y Estonia celebrarán elecciones presidenciales, mientras que Suecia, Eslovenia, Letonia, Dinamarca y Hungría renovarán sus parlamentos. Aunque de menor escala en comparación con la región latinoamericana, estas elecciones también definirán el futuro político del continente, especialmente en un contexto de cambio económico y debates sobre la integración europea.

Costa Rica – 1 de febrero y 5 de abril de 2026

Este pequeño país abre el calendario electoral de la región con comicios presidenciales y legislativos el 1 de febrero de 2026, junto a la elección de 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Para ganar la presidencia en primera vuelta, un candidato debe obtener al menos el 40% de los votos, o bien enfrentar una segunda vuelta el 5 de abril. El nuevo gobierno iniciaría el 8 de mayo.

La campaña está marcada por un escenario competitivo con más de 20 candidatos inscritos, destacando Laura Fernández, de alianza con el partido gobernante; Fabricio Alvarado, figura evangélica conservadora, y Claudia Dobles por la centroizquierda; entre otros. Los temas dominantes en Costa Rica giran en torno a la seguridad ciudadana, la economía y la corrupción, en medio de un conflicto político entre el presidente saliente y las autoridades electorales que aumentaron la atención sobre la credibilidad del proceso.

Perú – 12 de abril y 7 de junio de 2026

Los peruanos celebrarán las elecciones generales el próximo 12 de abril de 2026, donde se renovará el presidente, dos vicepresidentes y un nuevo Congreso bicameral compuesto por un Senado (60 escaños) y una Cámara de Diputados (130 escaños). La complejidad del proceso electoral destaca por la participación de una cifra récord de candidaturas y la alta fragmentación política del país.

Para ganar en primera vuelta, el candidato presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos, o ir a una segunda vuelta el 7 de junio. El ganador tomaría posesión el 28 de julio. Entre los nombres más prominentes están Keiko Fujimori, quien busca su cuarta postulación, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, junto a una amplia gama de figuras políticas y no tradicionales que reflejan la incertidumbre en el electorado peruano ante desafíos como la violencia, la corrupción y la estabilidad del sistema político, como destaca Reuters.

Colombia – 31 de mayo y 21 de junio de 2026

Los colombianos votarán en una jornada de primera vuelta el 31 de mayo de 2026, con una posible segunda vuelta el 21 de junio, para elegir presidente y vicepresidente, además de renovar el Congreso. Para evitar un balotaje, un candidato debe recibir más del 50% de los votos válidos. Al igual que el caso peruano, la toma de posesión está programada para el 28 de julio.

La contienda presidencial está marcada por una alta competitividad: Iván Cepeda, el candidato de izquierda de Gustavo Petro, ha encabezado parcialmente encuestas, mientras figuras como Sergio Fajardo (centro) y Abelardo de la Espriella (derecha) atraen atención como contrapesos ideológicos. La administración saliente enfrenta desafíos de desaprobación, con debates sobre seguridad, paz y relaciones con Estados Unidos influyendo en el electorado colombiano.

Haití – 30 de agosto y 6 de diciembre de 2026

Haití, tras casi una década sin elecciones regulares, ha propuesto un proceso electoral que incluye primera vuelta el 30 de agosto de 2026 y una posible segunda vuelta el 6 de diciembre para presidente y legisladores, con toma de posesión prevista para el 7 de febrero de 2027. El país enfrenta desafíos extremos en seguridad y gobernabilidad, incluyendo el predominio de pandillas armadas en amplias zonas urbanas, lo que generó escepticismo sobre la realización efectiva del proceso.

El sistema establece que para ganar en primera vuelta un candidato debe conseguir más del 50% de los votos o una ventaja significativa que lo evite, generando un escenario de competencia ajustada en medio de profundas crisis institucionales y humanitarias.

Brasil – 4 y 25 de octubre de 2026

El país con la economía más grande de la región tendrá elecciones generales el 4 de octubre de 2026, con segunda vuelta el 25 de octubre si ningún candidato alcanza más del 50% en la primera ronda. El siguiente mandatario ocupará un mandato de cuatro años con posibilidad de reelección desde el 1 de enero de 2027.

Entre los principales aspirantes figuran el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un tercer mandato no consecutivo, y Flávio Bolsonaro, senador y figura del conservadurismo brasileño, y primogénito de Jair Bolsonaro. La agenda gira en torno a la recuperación económica, inflación, salario real y políticas de seguridad, con énfasis en cómo cada candidato planea responder a estas demandas ciudadanas.

Nicaragua – Cambio constitucional y aplazamiento de elecciones

Los nicaragüenses no celebrarán elecciones presidenciales en 2026 debido a una reforma constitucional aprobada en enero de 2025, que extendió el mandato presidencial a seis años y creó la figura de "copresidentes", lo que permite a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo continuar en el poder. Las elecciones presidenciales se celebrarán ahora el 2 de noviembre de 2027. Esta reforma fue duramente criticada por organismos internacionales por concentrar más poder en el ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales

Elecciones presidenciales en Europa en 2026

En 2026, varios países europeos celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias que marcarán el rumbo político del continente. Estos comicios incluyen eventos clave como las presidenciales en Portugal y Estonia, además de renovaciones parlamentarias en naciones como Suecia, Hungría, Dinamarca, Letonia y Eslovenia, que influirán en la configuración de sus gobiernos y en las políticas internas de la Unión Europea. A medida que algunos países enfrentan desafíos políticos internos, como en el caso de Hungría o Portugal, estas elecciones reflejan un continente en transformación, con debates sobre la economía, la inmigración y la seguridad como principales puntos de discusión.