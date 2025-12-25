La cirugía a Bolsonaro comenzó poco después de las 09:15 hora local, según informó una portavoz del hospital a la AFP. Foto: AFP

La cirugía a Bolsonaro comenzó poco después de las 09:15 hora local, según informó una portavoz del hospital a la AFP. Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente su lugar de reclusión para someterse a una cirugía programada para corregir dos hernias inguinales. Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y tres meses por su intento de golpe de Estado, fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes para el procedimiento médico.

El juez Moraes ordenó que el traslado se realizara de manera discreta, con medidas estrictas de seguridad, y que su ingreso al hospital se llevara a cabo únicamente a través del estacionamiento. La cirugía, programada para la Navidad, se dio en el hospital DF Star de Brasilia.

El procedimiento se considera una intervención rutinaria, pero su salida temporal del centro de detención ha captado la atención pública, dada la situación legal del ex mandatario.

"Una cirugía estandarizada"

La cirugía comenzó poco después de las 09:15 hora local, según informó una portavoz del hospital a la AFP. Se trata de un procedimiento para corregir dos hernias inguinales, programado con antelación. Los médicos estiman que la operación tendrá una duración aproximada de cuatro horas, y que el expresidente permanecerá internado entre cinco y siete días más para su recuperación.

El doctor Claudio Birolini, encargado de la cirugía, explicó que aunque el procedimiento es complejo, no se trata de una intervención fuera de lo común. "Es una cirugía estandarizada y programada, por lo que esperamos que se lleve a cabo sin mayores complicaciones", señaló. Bolsonaro, quien sufrió una grave herida en el abdomen durante un atentado en 2018, ha requerido varias cirugías mayores desde entonces, y las secuelas de esa agresión han influido en su salud a lo largo de los años.

En evaluación ante otra posible intervención

Después de la cirugía, los médicos evaluarán si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional para tratar su hipo recurrente. Este tratamiento consistiría en un bloqueo anestésico del nervio frénico, el cual controla el diafragma. Birolini indicó que esta evaluación dependerá de la evolución de la salud del ex presidente tras la operación.

Bolsonaro, quien estuvo bajo arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, ingresó a prisión poco antes de lo previsto debido a un intento de dañar su tobillera electrónica. Actualmente se encuentra recluido en una habitación pequeña en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cuenta con comodidades como frigobar, aire acondicionado y un televisor, mientras cumple su condena.