Junto a Estados Unidos y China: estos dos países de América Latina se encuentran en el top 20 de las mayores economías del mundo

América Latina se afirma en el ámbito económico mundial, con Brasil y México posicionándose entre las 20 economías más grandes para 2025. | Composición LR

América Latina continúa consolidando su presencia en el escenario económico global, junto a Estados Unidos y China, que se mantienen como dos de las potencias más relevantes del mundo. En un contexto de cambios financieros, fortalecimiento de monedas y reajustes en los mercados internacionales, la región sigue contando con actores estratégicos de peso considerable en el mapa económico internacional.

Según un reciente análisis internacional —basado en un reporte de la firma Austin Rating y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)—, dos países latinoamericanos figuran entre las 20 mayores economías del planeta en 2025. Este reconocimiento no solo refleja su relevancia global, sino también el rol que desempeñan en las dinámicas comerciales, políticas y financieras que inciden directamente en el rumbo económico regional y mundial.

Brasil lidera el peso regional pese a desafíos estructurales

Brasil salió del top 10 y ocupa ahora el puesto 11 del ranking global, con un PIB estimado de US$2,25 billones, equivalente al 1,9% de la economía mundial. Aunque retrocedió frente a otras economías, mostró una apreciación de su moneda, mejoras en las expectativas de crecimiento y una reducción en la distancia con respecto a Canadá e Italia. No obstante, su descenso en el listado también se atribuye al fortalecimiento del rublo.

Expertos indican que Brasil enfrenta retos estructurales vinculados a la inversión en capital físico, la modernización productiva y el fortalecimiento de sectores estratégicos. A ello se suman la volatilidad cambiaria y la necesidad de impulsar la innovación, mejorar la infraestructura y concretar acuerdos comerciales que ayuden a recuperar competitividad frente a otras economías emergentes.

México mantiene su relevancia global

En una posición número 13, México cuenta con un PIB estimado de US$1,86 billones, equivalente al 1,6% del total global. Su fortaleza radica en su capacidad exportadora, su rol como hub manufacturero, su integración con cadenas de suministro internacionales y su sólida relación comercial con Estados Unidos. Estos factores lo posicionan como uno de los actores económicos más influyentes del continente y una pieza clave entre los mercados emergentes.

Sin embargo, al analizar el PIB per cápita, el país enfrenta desafíos relacionados con la productividad, la educación, la innovación, la salud y la institucionalidad. Especialistas advierten que, pese a su tamaño económico, su poder relativo en el mundo depende de elevar el ingreso por habitante, fomentar la competencia interna y fortalecer sectores estratégicos que impulsen un crecimiento más equitativo y sostenible.

Top 20 mayores economías del mundo

América Latina comparte espacio con las grandes potencias económicas del mundo en el ranking de las mayores economías globales de 2025. Según un reporte de la firma Austin Rating basado en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el listado está encabezado por Estados Unidos, seguido por China y Alemania.