Adulta mayor fallece de un infarto en hospital de Colombia cuando hacía cola para recoger medicinas de su hijo con discapacidad

La paciente no soportó la negativa del centro de salud para entregarle sus medicinas y sufrió un ataque al corazón. | Foto: composición LR/ Red

La paciente no soportó la negativa del centro de salud para entregarle sus medicinas y sufrió un ataque al corazón. | Foto: composición LR/ Red

Una mujer de 78 años perdió la vida en un hospital del norte de Colombia mientras esperaba la entrega de medicamentos recetados para su hijo con discapacidad. El hecho ocurrió en el área de dispensación, donde aguardaba su turno como el resto de usuarios del servicio.

De acuerdo con el medio Red, la fallecida fue identificada como Cecilia Quintero. La adulta mayor había acudido al establecimiento de CAFAM (Caja de Compensación Familiar) para recoger pañales y otros fármacos indicados a su hijo, quien utiliza silla de ruedas; sin embargo, enfrentó demoras y falta de información sobre la entrega.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Retrasos en entrega de medicamentos a pacientes en Colombia

Antes de descompensarse, Quintero brindó declaraciones en las que cuestionó la gestión del nosocomio. “Buenos días. Soy Cecilia Quintero, madre de un hijo con discapacidad y que está en silla de ruedas. A él le ordenan pañales, metadona y desde setiembre del 2025 que no le entregan”, señaló. Asimismo, precisó que existían insumos disponibles que no eran distribuidos.

La mujer también expresó su preocupación por otros retrasos. “Ahora no me dicen cuándo van a entregar el pedido de enero, pese a tener el material. Ya está acabando febrero y no entregan nada. Lo están acaparando o lo están vendiendo en la calle”, afirmó. Indicó, además, que había observado la salida irregular de medicinas de uso institucional.

Investigación por muerte en hospital de Colombia

En su testimonio, Quintero agregó que su esposo necesitaba rivaroxaban 20 mg, un medicamento esencial para el corazón, y que tampoco recibía el tratamiento. Además, señaló que ella misma, como paciente renal, llevaba varios meses sin acceso a la eritropoyetina que le correspondía.

Luego de finalizar sus declaraciones, la adulta mayor se desmayó frente a otros pacientes, quienes solicitaron atención médica de inmediato. El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que muestra la falta de respuesta oportuna en el lugar. Posteriormente, la Nueva EPS informó que abrirá una investigación técnica sobre los protocolos de atención en el dispensario operado por Cafam.