Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Delcy Rodríguez califica de “socio y amigo” a Trump y exige que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela

El llamado se produjo tras el discurso del Estado de la Unión, donde Donald Trump también se refirió a Venezuela.

Rodríguez encabezó un acto con jóvenes chavistas en Caracas transmitido por VTV. Foto: AFP
Rodríguez encabezó un acto con jóvenes chavistas en Caracas transmitido por VTV. Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al mandatario estadounidense, Donald Trump, el cese del bloqueo contra el país sudamericano. Durante un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez se refirió a Trump como “socio y amigo”.

La sucesora chavista señaló que el inicio del año fue complicado: “Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año”, dijo la funcionaria. En la actividad estuvo presente el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, detenido en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, y por quienes Rodríguez pidió un “fuerte aplauso”.

PUEDES VER: Pakistán declara “guerra abierta” al gobierno talibán de Afganistán tras tensiones en la frontera

lr.pe

¿Por qué Delcy Rodríguez calificó a Donald Trump como “socio y amigo”?

Rodríguez destacó que Trump se refirió a Venezuela como “nuevo amigo y socio” durante su discurso del Estado de la Unión, lo que motivó sus declaraciones ante los jóvenes chavistas. En el mitin, la presidenta interina dijo: “Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”.

Además, Rodríguez recordó que Venezuela “nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta” y reafirmó que la política de su país siempre se ha basado en la amistad y la cooperación con otras naciones, incluyendo al país americano.

PUEDES VER: Argentina y Uruguay se convierten en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la UE

lr.pe

¿Qué exigió Delcy Rodríguez que Trump hiciera respecto al bloqueo y las sanciones contra Venezuela?

Rodríguez pidió, de manera directa al presidente estadounidense, que se ponga fin al bloqueo económico que Maduro llamó “agresión militar” y que a su juicio afecta a la juventud venezolana. En su intervención, la mandataria encargada vinculó el cese de las sanciones con la apertura de una nueva “agenda de cooperación” con los Estados Unidos, buscando que se reestablezcan relaciones más amplias.

La solicitud incluyó la eliminación de las medidas punitivas implementadas por Washington, al tiempo que Rodríguez presentó ese cambio como un paso necesario para aliviar los efectos del embargo petrolero impuesto desde 2019. Asimismo, la mandataria recordó que el pasado 27 de enero se anunció un desbloqueo de activos venezolanos en EE.UU., resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump, y que se compraron equipos para hospitales con esos recursos liberados.

