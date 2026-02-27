El fiscal Chávez Cotrina advirtió que el Ministerio Público atraviesa "la crisis más grave de su historia". | Foto: composición LR/ Feliz Moreno/ difusión

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, advirtió que el Ministerio Público agotó sus recursos económicos operativos, lo que ha puesto en riesgo el pago de planillas y la continuidad de las investigaciones estratégicas.

De acuerdo al letrado, la institución atraviesa una situación financiera crítica que amenaza con paralizar las funciones de sus trabajadores a partir de marzo y prescindir del 50 % del personal de apoyo. Chávez alertó que esta situación es recurrente año tras año, pero que en 2026 afectaría por completo el trabajo de sus operadores.

El funcionario indicó que desde la Gerencia General del Ministerio Público se repartió el oficio 00042-2026 a todas las presidencias y coordinadores, en el que solicitaban "evaluar y realizar la reducción de los requerimientos concernientes a la contratación del personal en un 50%".

"Nos han dado el presupuesto por debajo de lo que se ha solicitado, lo cual ha traído un desfase en los gastos, y es que a más de 4,700 trabajadores de función fiscal y administrativa no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo", sentenció en una entrevista para RPP.

Asimismo, observó que la institución pasa por la "crisis más grave en toda su historia" ante la falta de recursos económicos que permitan cumplir con los pagos a los fiscales que llevan los casos relacionados con el crimen organizado.

"También están los fiscales de todas las jerarquías, que también existe el riesgo de que, a partir del mes de abril, no se les pueda pagar sus remuneraciones... El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que conduce la investigación y, obviamente, somos los que estamos poniendo el pecho, pese a los magros recursos, frente al crimen organizado", reveló.

El fiscal recordó que el compromiso de otorgar un presupuesto adicional al Ministerio Público, asumido durante la gestión de José Jerí, quedó truncado tras el cambio de mando. Ante este escenario, precisó que ya han reiterado el pedido al actual titular de Economía del gobierno de Balcázar para asegurar la continuidad operativa de la institución.

"El gerente general nos está sosteniendo que están enviando la documentación, que han pedido cita con el actual ministro. Esperemos que, entre hoy día y mañana, se reúnan para solucionar este problema que es gravísimo", informó.

Chávez Cotrina hizo un llamado directo al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, y señaló que la falta de atención a los pedidos del Fiscal de la Nación debilita la institución.