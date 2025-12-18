HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Congreso de Brasil aprueba proyecto de ley que reduciría la condena de prisión de Bolsonaro a solo dos años

La iniciativa, apoyada por 48 senadores y el bloque conservador del Congreso, también podría beneficiar a más de cien bolsonaristas encarcelados por el intento de golpe de Estado en Brasil.

Condena contra Bolsonaro se reduciría tras aprobación de proyecto de ley.
Condena contra Bolsonaro se reduciría tras aprobación de proyecto de ley. | Difusión

El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que permite la reducción de la condena impuesta contra exmandatario de derecha Jair Bolsonaro, quien fue condenado por golpismo en septiembre por intentar impedir la llegada de Lula da Silva al poder tras las elecciones de 2022. De aprobarse en su totalidad, la medida recortaría la sentencia de 27 años de prisión a tan solo 2 años y 4 meses.

La iniciativa legislativa, que había sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados, fue impulsada por el bloque conservador del Congreso y obtuvo el respaldo de 48 senadores, mientras que 25 votaron en contra. Ahora queda en manos del presidente Lula, quien tiene la facultad de vetarlo.

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La propuesta legislativa también podría beneficiar a más de un centenar de bolsonaristas que permanecen encarcelados por su participación en el ataque a las sedes de los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023 en Brasilia.

lr.pe

Voces contrapuestas por proyecto de ley

El senador centrista Renan Calheiros, se retiró de la sesión del Congreso tras calificar la votación como una "farsa". Según denunció, sectores afines al oficialismo habrían facilitado la aprobación de la propuesta a cambio de respaldo para una medida presupuestal, como parte de un acuerdo político no revelado públicamente.

En contraste, el congresista Paulinho da Força, autor de la iniciativa, defendió la norma asegurando que representa un “gesto de reconciliación” en un país polarizado. Desde otra perspectiva, el senador Sergio Moro, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro, respaldó la aprobación y "sacar a esas personas de prisión, que es lo más importante ahora mismo".

Por otra parte, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente y posible candidato de la derecha para las elecciones de 2026, pidió al Senado cerrar definitivamente este capítulo legislativo. "Se debe resolver este asunto de una vez por todas", expresó.

lr.pe

Protestas tras posible rebaja de condena

Miles de manifestantes salieron a las calles el último domingo para protestar luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que reduce las penas de prisión a Bolsonaro. Las protestas, convocadas por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles de izquierda, se desarrollan en al menos trece capitales de estados como: Brasilia, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Cuiabá, entre otras.

Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Museo Nacional, en Brasilia, para luego avanzar en marcha hacia el Congreso portando pancartas con mensajes como “Sin amnistía” y “Congreso, enemigo del pueblo”.

Por su parte, el presidente Lulaa ha expresado su intención de frenar la propuesta legislativa, asegurando que Bolsonaro debe asumir las consecuencias de sus actos. “Este proyecto será vetado”, adelantó el senador Randolfe Rodrigues, representante del Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, la decisión final recae en el Congreso, que podría revertir ese veto si logra reunir los votos necesarios.

lr.pe

¿Por qué fue condenado Bolsonaro?

Bolsonaro fue hallado culpable de liderar un complot para impedir la toma de posesión del presidente Lula, tras las elecciones de octubre de 2022. La Corte lo condenó por delitos relacionados con intento de golpe de Estado, organización criminal armada, daños al patrimonio público y deterioro de bienes históricos.

La sentencia también incluye una inhabilitación política que se extenderá hasta ocho años después de cumplir la pena, proyectando su final hacia 2060 si no hay reducciones. La condena se considera definitiva desde el 25 de noviembre, cuando el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, declaró firme la resolución y puso fin al proceso judicial.

