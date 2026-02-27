Continúan las denuncias e investigaciones contra el alcalde de Tumbes: pobladores exigen solución en caso Playa Hermosa

Desde el inicio de su gestión, el alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, ha estado bajo el escrutinio público por diversas denuncias e investigaciones en su contra. Por ello, los pobladores exigen el pronunciamiento inmediato de la autoridad por los terrenos en Playa Hermosa.

Uno de los casos más recientes corresponde a agosto del 2025, cuando el Ministerio Público formalizó la acusación por presunto nombramiento indebido en un cargo público. La investigación incluye al funcionario Juan López Vinces, a quien se le acusa de aceptación indebida del cargo y usurpación de funciones.

Al respecto, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes solicitó para el burgomaestre una reparación económica.

Un año antes, en diciembre de 2024, otra investigación fiscal puso a la comuna en el ojo de la tormenta. En aquella ocasión, agentes de la Diviac acudieron a la sede municipal para solicitar información sobre servicios presuntamente ejecutados de manera irregular, lo que incluye el pago por servicios fantasma.

Alimentos en mal estado

Las sospechas sobre presuntas acciones de corrupción dentro del gobierno local se incrementaron. Mientras tanto, la Fiscalía Penal Corporativa de Tumbes abrió una investigación por presunta omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales respecto al caso de alimentos hallados en mal estado, que posteriormente serían destinados a programas sociales.

Un grupo de madres de familia denunció que en los alimentos había presencia de gorgojos, insumos vencidos, y no estaban correctamente almacenados. Otro grupo de beneficiarias afirmó que tuvieron que firmar la recepción de los productos, pero finalmente nunca llegaron a sus manos. Todo ello derivó a la intervención de la Contraloría General de la República. su contra. Una vez más, los pobladores exigen el pronunciamiento inmediato de la autoridad por los terrenos en Playa Hermosa.

Proceso de vacancia

En ese mismo año, en el mes de octubre, el alcalde enfrentó una denuncia por presuntas amenazas y negociaciones irregulares vinculadas a dos procesos de vacancia en contra de las regidoras Cintia Romero Peña y Rosita Yovera Morales. Esta acusación incluyó al entonces gerente municipal Carlos Pianto Mendoza y a Ademir Terranova Heredia.

Según el testimonio consignado en la denuncia policial, Terranova Heredia habría contactado a la regidora Cintia Romero para advertirle de una serie de atentados contra funcionarios en Tumbes. Asimismo, le reveló que tenía en su poder un paquete de audios protagonizados presuntamente por autoridades municipales, entre ellos el alcalde Antón Navarro, y un abogado, quiénes estarían negociando para impulsar vacancias. Para entregárselos Terranova estaba exigiendo un pago inicial de 5.000 soles.

La regidora detalló a la Policía Nacional que en los audios también se mencionaba el pago de más de 35.787 soles por un servicio de mallas que estaría vinculado a familiares del vacador, así como otros actos irregulares relacionados al uso de programas sociales para fines políticos. Estos últimos hechos incluirían coordinaciones con personal del Jurado Nacional de Elecciones.

Caso Playa Hermosa

El rosario de denuncias continúa. En abril de 2024, un presunto propietario de 32 hectáreas en el sector Playa Hermosa denunció penalmente al alcalde, funcionarios y regidores por presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones tras la reversión del terreno, el cual habrían acordado en sesión de concejo.

En pleno 2026 la disputa continúa. Un grupo de propietarios nuevamente se ha pronunciado respecto a las presuntas intenciones del burgomaestre para privatizar varias hectáreas del litoral sin cumplir con compromisos previos. Ellos exigen un pronunciamiento inmediato de Antón Navarro.