Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

Hasta el momento, la administración del centro comercial no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente reportado en redes sociales.

Techo del Mall Plaza se despredió y obligó a la evacuación de todo el personal.
Techo del Mall Plaza se despredió y obligó a la evacuación de todo el personal. | Foto: difusión

En un video difundido en redes sociales, usuarios captaron la caída del techo de un sector del Mall Plaza Bellavista. En el material se observa a los presentes reaccionar cuando se desprendió parte del cielo raso, mientras en el piso se aprecian charcos y filtraciones de agua, situación que obligó al cierre momentáneo y evacuación del personal en todo el centro comercial. Por ahora, no hay una versión oficial sobre lo ocurrido por parte de la empresa.

El incidente se registró durante la tarde, cuando una filtración habría bajado desde el techo y paredes del segundo nivel, afectando pasillos. Tras ello, personal del establecimiento activó protocolos de seguridad. Más tarde, la Municipalidad de Bellavista dispuso la clausura temporal del local luego de una inspección que reportó fisuras, desprendimientos en techos, óxido en estructuras metálicas del patio de comidas y filtraciones en pasadizos y rutas de evacuación, por lo que el recinto permanecerá cerrado hasta que se levanten las observaciones.

Municipalidad de Bellavista se pronuncia tras incidente en el Mall Plaza

La Municipalidad de Bellavista informó que dispuso la clausura temporal del centro comercial Mallplaza Bellavista como medida de seguridad. La decisión se tomó en Bellavista luego de conocerse un incidente ocurrido dentro del establecimiento, y busca proteger a vecinos, trabajadores y visitantes mientras se realizan las verificaciones correspondientes.

El municipio precisó que personal municipal ya viene ejecutando las acciones que corresponden a su rol de control. Entre esas tareas, se considera el seguimiento de los procedimientos necesarios para evaluar la situación y establecer las medidas que permitan avanzar con resguardos adecuados, priorizando el bienestar de la comunidad.

Comunicado de la Municipalidad de Bellavista tras caída de techo del Mall Plaza. Foto: difusión

Comunicado de la Municipalidad de Bellavista tras caída de techo del Mall Plaza. Foto: difusión

No es la primera vez: parte del techo del Mall Plaza también se desplomó en 2025 y 2015

Más recientemente, el establecimiento volvió a estar bajo observación por temas de seguridad estructural. El 25 de febrero de 2025, la Municipalidad de Bellavista dispuso la clausura temporal tras una inspección en la que se reportaron fisuras, desprendimientos en techos, óxido en estructuras metálicas (incluida el área del patio de comidas) y filtraciones de agua en pasadizos y rutas de evacuación. La comuna indicó que el local debía permanecer cerrado hasta subsanar las observaciones.

En diciembre de 2014, se reportó el desprendimiento de una parte del techo del entonces Mall Aventura Plaza Bellavista. Los reportes indicaron que el incidente ocurrió cuando el centro comercial aún no abría al público y que, de manera preliminar, se vinculó a que habría cedido un ducto del aire acondicionado. No se registraron heridos.

