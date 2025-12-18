HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

Un país de América Latina posee más de 300 mil millones de barriles y supera a naciones como Arabia Saudita, pero carece de tecnología y personal cualificado.

Un país de América Latina lidera las reservas de petróleo, pero enfrenta tensiones con Trump por el crudo.
Composición LR | Omar Neyra

Un país de América Latina tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y supera a naciones como Arabia Saudita, Irán, Canadá e Irak. Sin embargo, el presidente Donald Trump afirmó que ese país sudamericano se apropió de los derechos petroleros de Estados Unidos. "Nos quitaron todo nuestro petróleo y lo queremos de vuelta", dijo desde la base aérea Andrews.

Según el último informe de Global Firepower, la nación latinoamericana concentra el 28 % del petróleo mundial. A pesar de ostentar la mayor reserva probada de petróleo, se enfrenta a décadas de desinversión, corrupción, mala gestión y polémicas expropiaciones que ahuyentaron a las empresas extranjeras. Sin tecnología avanzada, sin personal cualificado y con infraestructuras obsoletas, las compañías locales no han sabido explotar los generosos yacimientos de la Faja Petrolífera del Orinoco.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo?

De acuerdo con el ranking de Global Firepower, el país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la mayor reserva de petróleo es Venezuela. La nación posee 303.806.000.000 barriles de crudo y alberga la Faja Petrolífera del Orinoco, que concentra las mayores reservas probadas de petróleo extra pesado y pesado del mundo.

Además del petróleo, el país sudamericano cuenta con importantes reservas de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán, un mineral ampliamente utilizado en la fabricación de baterías. También registra grandes yacimientos de cobre, níquel, titanio y zinc.

No obstante, durante el régimen de Hugo Chávez se expropiaron los activos venezolanos de las principales empresas del sector, como ConocoPhillips y ExxonMobil, que se negaron a transferir el control mayoritario al Estado. Desde entonces, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) se ha consolidado como un instrumento de poder y corrupción.

Un país de América Latina tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y supera a naciones como Arabia Saudita, Irán, Canadá e Irak. Foto: composición LR

Un país de América Latina tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y supera a naciones como Arabia Saudita, Irán, Canadá e Irak. Foto: composición LR

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

Top 5 países con la reserva más grande de petróleo en 2025

Venezuela, según Global Firepower, lidera el top 5 de países con la mayor reserva de petróleo. Estos son los cuatro restantes:

  • Arabia Saudita: 258.600.000.000 barriles
  • Irán: 208.600.000.000 barriles
  • Canadá: 170.300.000.000 barriles
  • Irak: 145.019.000.000 barriles

PUEDES VER: Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

lr.pe

Donald Trump y el petróleo de Venezuela

En 2017, cuando Donald Trump lideraba la Casa Blanca, el Gobierno de Estados Unidos prohibió el comercio con Venezuela y la financiación de PDVSA. Tales restricciones fueron uno de los motivos del deterioro de la explotación petrolera en Venezuela. En la actualidad, el republicano está aumentando la tensión geopolítica al mencionar que Caracas habría robado petróleo y otros activos importantes a Washington.

Sin embargo, el dictador Nicolás Maduro sostuvo que las recientes acciones de Trump contra Venezuela forman parte de una "diplomacia de la barbarie" que, según él, atenta contra la convivencia internacional. Estas acusaciones se produjeron tras el anuncio de la Casa Blanca de un "bloqueo total y completo" a buques "sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela.

