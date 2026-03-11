HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Los trámites virtuales de Reniec permiten el inicio del proceso de renovación del Documento Nacional de Identidad sin salir de casa y empleando un smartphone.

La aplicación DNI BioFacial permite la renovación virtual del DNI desde el celular.
La aplicación DNI BioFacial permite la renovación virtual del DNI desde el celular. | Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el duplicado y la renovación del DNI azul para migrar al DNI electrónico podrá gestionarse en línea desde marzo de 2026. El servicio está dirigido a ciudadanos cuyo documento azul se encuentre vigente o próximo a caducar y se realizará desde cualquier lugar del país mediante la web institucional y un teléfono o computadora con internet.

Según la entidad, la modalidad busca reducir tiempos y evitar traslados a una agencia para iniciar el trámite. El procedimiento incluye un pago de S/30, una validación de identidad con el aplicativo DNI Biofacial y, al final, la elección de una oficina de recojo para el nuevo documento.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

lr.pe

Paso a paso para tramitar por internet el cambio de DNI azul a DNI electrónico en Reniec

El primer paso es cancelar la tasa con el código 02121. Reniec indica que el abono puede realizarse por Yape, en agentes del BCP, mediante Págalo.pe o en el Banco de la Nación. Con el comprobante a la mano, el usuario debe descargar en su celular la aplicación oficial DNI Biofacial, herramienta que permite la verificación facial antes de continuar con la solicitud.

Luego, se ingresa a reniec.gob.pe y se ubica la opción de Trámites en Línea, en el apartado de renovación por caducidad. Allí se completan los datos personales y se confirma la identidad con la validación biométrica desde el aplicativo. Una vez aprobado el registro, el sistema solicita elegir el punto de entrega donde se recogerá el DNI electrónico.

PUEDES VER: Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín

lr.pe

Requisitos, costo y app DNI Biofacial para renovar el DNI azul por internet

Para acceder al trámite virtual, Reniec señala como requisito contar con un DNI azul vigente o próximo a vencer. También es necesario disponer de un dispositivo compatible con la app de verificación facial y conexión a internet para completar el proceso. El costo establecido es de 30 soles, monto que se paga antes de ingresar a la plataforma. La validación biométrica es obligatoria para asegurar que la gestión sea personal.

La aplicación DNI Biofacial funciona como un control de identidad previo a la solicitud web y se utiliza para capturar la fotografía requerida para el documento. Tras actualizar la información que se desea modificar, el ciudadano selecciona la oficina en la que recogerá el DNI electrónico cuando esté listo. Reniec precisó que el procedimiento puede realizarse desde casa en pocos minutos, siempre que se sigan los pasos indicados. Por ahora, la entidad no informó fechas de entrega únicas, ya que el tiempo de emisión depende de la oficina elegida y de la demanda local.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
DNI electrónico gratis en San Martín de Porres: requisitos para tramitarlo en setiembre 2025

DNI electrónico gratis en San Martín de Porres: requisitos para tramitarlo en setiembre 2025

LEER MÁS
¿Cómo denunciar la pérdida de mi DNI si lo extravié?

¿Cómo denunciar la pérdida de mi DNI si lo extravié?

LEER MÁS
¿Cómo ver online el DNI amarillo de mi hijo si se perdió y cómo generar su duplicado?

¿Cómo ver online el DNI amarillo de mi hijo si se perdió y cómo generar su duplicado?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas del partido de octavos de final de Champions League

Sociedad

¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio por su aniversario: ¿quiénes podrán acceder a este descuento?

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Candidato fujimorista al filo de la exclusión por ocultar 4 sentencias

Rosa María Palacios: El Gobierno del Congreso es el de Keiko, López Aliaga, Acuña y Luna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025