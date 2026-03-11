Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el duplicado y la renovación del DNI azul para migrar al DNI electrónico podrá gestionarse en línea desde marzo de 2026. El servicio está dirigido a ciudadanos cuyo documento azul se encuentre vigente o próximo a caducar y se realizará desde cualquier lugar del país mediante la web institucional y un teléfono o computadora con internet.

Según la entidad, la modalidad busca reducir tiempos y evitar traslados a una agencia para iniciar el trámite. El procedimiento incluye un pago de S/30, una validación de identidad con el aplicativo DNI Biofacial y, al final, la elección de una oficina de recojo para el nuevo documento.

Paso a paso para tramitar por internet el cambio de DNI azul a DNI electrónico en Reniec

El primer paso es cancelar la tasa con el código 02121. Reniec indica que el abono puede realizarse por Yape, en agentes del BCP, mediante Págalo.pe o en el Banco de la Nación. Con el comprobante a la mano, el usuario debe descargar en su celular la aplicación oficial DNI Biofacial, herramienta que permite la verificación facial antes de continuar con la solicitud.

Luego, se ingresa a reniec.gob.pe y se ubica la opción de Trámites en Línea, en el apartado de renovación por caducidad. Allí se completan los datos personales y se confirma la identidad con la validación biométrica desde el aplicativo. Una vez aprobado el registro, el sistema solicita elegir el punto de entrega donde se recogerá el DNI electrónico.

Requisitos, costo y app DNI Biofacial para renovar el DNI azul por internet

Para acceder al trámite virtual, Reniec señala como requisito contar con un DNI azul vigente o próximo a vencer. También es necesario disponer de un dispositivo compatible con la app de verificación facial y conexión a internet para completar el proceso. El costo establecido es de 30 soles, monto que se paga antes de ingresar a la plataforma. La validación biométrica es obligatoria para asegurar que la gestión sea personal.

La aplicación DNI Biofacial funciona como un control de identidad previo a la solicitud web y se utiliza para capturar la fotografía requerida para el documento. Tras actualizar la información que se desea modificar, el ciudadano selecciona la oficina en la que recogerá el DNI electrónico cuando esté listo. Reniec precisó que el procedimiento puede realizarse desde casa en pocos minutos, siempre que se sigan los pasos indicados. Por ahora, la entidad no informó fechas de entrega únicas, ya que el tiempo de emisión depende de la oficina elegida y de la demanda local.

