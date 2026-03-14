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Delcy Rodríguez pide a Donald Trump levantar sanciones contra Venezuela durante reunión con delegación de Colombia

En el encuentro, también se discutieron temas de cooperación energética, seguridad fronteriza y el inicio de exportaciones de gas de ambas naciones.

Rodríguez destacó que las sanciones de EE. UU. afectan no solo a Venezuela, sino también la economía de toda América Latina
Rodríguez destacó que las sanciones de EE. UU. afectan no solo a Venezuela, sino también la economía de toda América Latina | Foto: Composición LR | AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump, poner fin a las sanciones económicas contra su país durante un encuentro realizado en Caracas con una delegación de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro.

La reunión tuvo lugar después de que se cancelara, por motivos de seguridad, el acto previsto entre ambos jefes de Estado. En su lugar, una misión colombiana viajó a la capital venezolana para reunirse con autoridades del nuevo gobierno, que asumió el control del país tras la caída y captura del exdictador Nicolás Maduro en un operativo estadounidense realizado en enero.

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Llamado a levantar las sanciones

Durante el encuentro, Rodríguez insistió en que las sanciones impuestas por Washington tienen efectos negativos en toda la región. “Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia y en la economía de Venezuela”, señaló.

En paralelo, Estados Unidos anunció nuevas flexibilizaciones a sus restricciones económicas con el objetivo de aumentar la producción de productos petroquímicos y fertilizantes, en un contexto de escasez energética vinculada a la crisis en Oriente Medio. Las autoridades estadounidenses autorizaron tres nuevas licencias que permiten ampliar actividades relacionadas con la producción de insumos petroquímicos.

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Cooperación energética y seguridad fronteriza

La reunión fue encabezada por los cancilleres Yván Gil y Rosa Villavicencio, quienes abordaron temas de cooperación en materia de seguridad y energía. Al término del encuentro, Gil afirmó que ambas delegaciones acordaron avanzar en nuevas “rutas de trabajo” que serán desarrolladas en las próximas semanas.

Entre los puntos discutidos también se incluyó la seguridad en la frontera común, donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico, como el Ejército de Liberación Nacional. Las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia para enfrentar la violencia en esa zona.

Exportación de gas

En el ámbito energético, la continuadora del chavismo anunció el inicio de las exportaciones de gas licuado de petróleo (GLP), lo que calificó como un paso relevante para la cooperación bilateral. “Es la primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia”, afirmó.

La mandataria también planteó la posibilidad de reactivar el gasoducto inaugurado en 2007 entre ambos países, actualmente fuera de servicio. Además, expresó el interés de Caracas en adquirir electricidad colombiana para apoyar la recuperación de la industria petrolera venezolana. Los cancilleres acordaron volver a reunirse el 23 de abril en el puerto de Maracaibo para continuar las negociaciones.

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