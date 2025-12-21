HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado agradece a presidentes de América Latina que exhortaron detener la violación de los derechos humanos en Venezuela

A través de su cuenta de X, la Premio Nobel de la Paz criticó el encarcelamiento de opositores al gobierno chavista, que asciende a casi 1.000 presos políticos.

María Corina Machado agradeció el comunicado conjunto de los gobiernos de América Latina durante la cumbre del Mercosur.
María Corina Machado agradeció el comunicado conjunto de los gobiernos de América Latina durante la cumbre del Mercosur. | Foto: composición LR/AFP

María Corina Machado expresó su gratitud hacia seis países de América Latina por su postura a favor del restablecimiento del orden democrático en Venezuela y la liberación de los presos políticos. El agradecimiento se dio a conocer tras la declaración conjunta emitida durante la cumbre del Mercosur, donde exigieron el respeto a los derechos humanos y el cese de las detenciones arbitrarias.

“En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de Maduro”, subrayó la líder opositora.

Gobiernos de Latam respaldan a María Corina Machado

En Foz de Iguazú, Brasil, se firmó una declaración conjunta durante la cumbre semestral del Mercosur, la cual fue respaldada por los presidentes Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; y José Raúl Mulino, de Panamá, junto a representantes de Bolivia, Ecuador y Perú.

Este documento manifestó una seria preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que enfrenta Venezuela. Además, se hizo un llamado urgente a la liberación de los presos políticos y a la garantía del debido proceso legal, así como a la protección de la integridad física de aquellos ciudadanos que han sido privados de su libertad de manera arbitraria.

Disputas entre los gobiernos por tensiones en Venezuela

El gobierno paraguayo difundió un comunicado pero expuso las tensiones internas dentro del bloque por la falta de adhesión de Brasil y Uruguay. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se opuso a cualquier intervención militar en Venezuela y advirtió que tal acción podría resultar en una catástrofe y sentar un peligroso precedente para Sudamérica.

En cambio, Milei expresó su apoyo a la presión militar que Estados Unidos ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro y convocó a los países del Mercosur a unirse a esta estrategia. “El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos, además, a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente este experimento autoritario”, declaró Milei.

