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China construye megaobra marítima de 9.300 millones de euros para impulsar la estrategia comercial de Xi Jinping

El plan también suscita preocupaciones ambientales por las excavaciones y el impacto en ecosistemas. A pesar de esto, el gobierno lo considera clave.

Ubicado en Guangxi, este canal reducirá en 560 kilómetros las rutas de transporte de mercancías, optimizando la logística interna.
Ubicado en Guangxi, este canal reducirá en 560 kilómetros las rutas de transporte de mercancías, optimizando la logística interna. | Foto: Composición LR | AFP | Xinhua News

China avanza en la construcción de una de sus infraestructuras hidráulicas más ambiciosas de los últimos años: el Canal de Pinglu, un proyecto de más de 130 kilómetros que busca conectar el interior del país con el mar y fortalecer su capacidad logística y comercial.

La obra, que se desarrolla en el sur del país, forma parte de la estrategia del gobierno de Xi Jinping para ampliar las rutas comerciales y reforzar la posición china en el comercio internacional.

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El canal se construye en la región autónoma de Guangxi y conectará el río Yu con el Golfo de Tonkín, en el Mar de China Meridional. Con un costo estimado de 9.300 millones de euros, la infraestructura permitirá que embarcaciones de carga lleguen a zonas interiores que hasta ahora dependían principalmente del transporte terrestre para movilizar mercancías.

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Obra clave en Asia

Según los planes del proyecto, permitirá reducir en unos 560 kilómetros los trayectos que actualmente deben realizarse por carretera. Las obras comenzaron en 2023 tras años de planificación y se espera que la obra entre en funcionamiento hacia finales de 2026.

Aunque el canal no está pensado para recibir los buques gigantes que cruzan el Canal de Panamá o el Canal de Suez, sí podrá acoger embarcaciones de hasta 5.000 toneladas de peso muerto.

El sistema contará con esclusas de grandes dimensiones —de unos 300 metros de largo y 34 metros de ancho— que permitirán superar desniveles de hasta 65 metros. Estas estructuras han sido diseñadas para operar con rapidez y optimizar el flujo de barcos que transporten mercancías desde el interior hacia los puertos marítimos.

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Estrategia comercial y desafíos ambientales

Más allá de su dimensión técnica, esta nueva ruta se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la conectividad comercial del país asiático. La infraestructura busca integrar las regiones occidentales y del suroeste del país con los mercados internacionales, como parte del ambicioso proyecto conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Las autoridades del país esperan que el nuevo corredor reduzca significativamente los costos logísticos. El transporte fluvial resulta más económico que el traslado por carretera o ferrocarril, por lo que se estima que el canal podría generar ahorros anuales cercanos a los US$725 millones, además de contribuir a aliviar la congestión del tráfico en zonas industriales.

Sin embargo, también ha generado inquietudes ambientales. La magnitud de las excavaciones —que implican mover millones de metros cúbicos de tierra y modificar tramos de ríos— podría afectar ecosistemas cercanos, especialmente manglares y hábitats fluviales. Pese a ello, el gobierno sostiene que la obra es fundamental para impulsar el desarrollo económico y consolidar la posición de China como uno de los principales actores del comercio global.

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