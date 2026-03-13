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Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver los cuartos de final

La Liga Peruana de Vóley entra a la zona más picante de la temporada con los cuartos de final. Deportivo Soan sueña con el batacazo ante las campeonas. .

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley. Diseño: Betsabet de Los Santos
Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley. Diseño: Betsabet de Los Santos

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan, este sábado a las 7.00 p. m., por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. La vigente campeona defiende el título en la fase final y un desliz puede dejar fuera a cualquiera de los dos clubes. Los hinchas que no puedan asistir al Polideportivo Lucha Fuentes deberán seguir el partido por Latina Televisión.

Las blanquiazules parten como favoritas rumbo a las semifinales, aunque el modesto Deportivo Soan sueña con el batacazo. Es importante destacar que se juega el partido de ida, ya que luego habrá una revancha y de ser necesario el extra-game.

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¿A qué hora juega Alianza Lima contra Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley?

Los cuartos de final se ponen picantes con el crucial duelo entre Alianza Lima y Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley. Por este motivo, La República Deportivos te juega los horarios.

  • Perú: 7.00 p. m.
  • Colombia: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

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¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Soan por Liga Peruana de Vóley?

El compromiso entre Alianza Lima contra Deportivo Soan se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina.

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Sábado 14 de marzo

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina.

Domingo 15 de marzo

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Latina
  • Universitario vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina.

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Entradas para la Liga Peruana de Vóley

La venta de boletos para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley está disponible desde el mediodía del miércoles 11 de marzo en la página web Joinnus, así como vía Yape entradas.

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.
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