Mundo

Gustavo Petro invitó a María Corina Machado a Colombia para hablar de la "paz en el Caribe" tras calificar a Maduro como "dictador"

El paradero de María Corina Machado, tras abandonar Oslo luego de su esperado 'balconazo' post premiación del Nobel, sigue siendo una incógnita.

María Corina Machado participará en la edición 21 del Hay Festival en Cartagena de Indias, Colombia.
María Corina Machado participará en la edición 21 del Hay Festival en Cartagena de Indias, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras reconocer por primera vez y de forma pública a Nicolás Maduro como dictador, extendió una invitación a María Corina Machado a presentarse "físicamente" en el país para brindar su discurso, hablar de la paz en el Caribe y a "bailar en la tarima un buen vallenato", en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Machado es uno de los personajes ilustres que se presentarán a la edición 21 del Hay Festival en Cartagena de Indias, a realizarse a partir de fines de enero hasta febrero de 2026. Sin embargo, no se ha confirmado si participará de forma virtual o presencial.

Petro invita a Machado a Colombia

"EE. UU. y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por eso, la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la Paz del Caribe y no de invasiones", expresó el mandatario colombiano el pasado miércoles a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Petro apeló a los ideales de Bolívar para cerrar su mensaje, alegando que el "se lo agradecería" —aceptar su invitación—. "No creo que Bolívar aceptará invasiones a su Patria, pero sí, a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la Patria Grande", agregó.

La líder opositora, y recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, participará en la próxima edición del Hay Festival, el cual se celebrará entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2026.

Bogotá, anteriormente, expresó un discurso distinto al de ahora. Cuando se conoció que Machado fue la ganadora del Nobel, Petro afirmó que "ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar", asegurando que, si esto llegara a pasar, "toda Latinoamérica y el Caribe vivirán entonces otros cien años de soledad".

Escritores cancelan presencia en el Hay Festival por presencia de Machado

Algunos escritores contemplados en el cronograma de eventos del Hay Festival tomaron la decisión de declinar su participación por la presencia de María Corina Machado. La escritora colombiana Laura Restrepo, el novelista Giuseppe Caputo y la activista dominicana Mikaelah Drullard son algunas de las bajas que tendrá el evento.

Restrepo, por su lado, califica a la opositora como "activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina", indicando que invitarla "ha sido cruzar la raya", según dice en una carta enviada a la directora Cristina de La Fuente.

"No puedo asistir a un evento donde sin la más mínima preocupación apoyan posturas pro genocidio e intervencionistas a través de la movilización de quienes la promueven", coincidió Caputo en su misiva.

