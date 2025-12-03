HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Marco Rubio advierte a Maduro que no engañará a Trump como lo hizo con Biden de concretarse un acuerdo con el régimen

Marco Rubio afirma que Nicolás Maduro recuperó la libertad de sus familiares y aliados narcotraficantes e incumplió el acuerdo con Joe Biden.

Rubio advierte que Venezuela sirve como base para narcotráfico y presencia iraní. Foto: Composición LR
Marco Rubio, senador estadounidense, aseguró en Fox News que Nicolás Maduro ha roto todos los acuerdos que ha firmado durante la administración Biden. Además señaló que la pasada gestión de la Casa Blanca realizó un trato que permitió al régimen obtener su propio beneficio sin hacer cumplir la promesa de Maduro.

Rubio calificó de engaño el acuerdo con Biden y advirtió que esta situación no se repetirá con Donald Trump. Resaltó que el presidente está dispuesto a mantener encuentros diplomáticos con líderes de cualquier país, aunque destacó que solo se pueden concretar acuerdos cuando existen garantías de cumplimiento.

PUEDES VER: Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

¿Por qué Marco Rubio afirma que el gobierno de Biden fue engañado por Maduro?

Según el senador, Maduro solicitó la liberación de sus sobrinos y de su principal aliado financiero implicados en narcotráfico antes de enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos, como condición para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, promesa que nunca cumplió. “Engañaron a Joe Biden”, subrayó Rubio, recordando que las expectativas sobre elecciones libres y justas no se materializaron.

Rubio también recordó que Maduro ha firmado cinco acuerdos con distintos partidos políticos en la última década y no ha cumplido ninguno. El legislador señaló que estas experiencias demuestran la falta de confiabilidad del régimen y justifican la cautela ante cualquier intento de negociación futura.

PUEDES VER: Gobierno de Boric rechaza existencia de crisis migratoria y niega aumento de personas en frontera con Perú

¿Cuál es la postura de Rubio sobre la posibilidad de que Trump llegue a un acuerdo con Maduro?

El senador indicó que Trump ha mostrado disposición a sostener reuniones con mandatarios de Siria, Rusia, China y Corea del Norte, pero enfatizó que la disposición por sí sola no garantiza resultados. “Está dispuesto a reunirse con Putin. Está dispuesto a reunirse con Xi. Está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un, como lo hizo en su primer mandato. Está dispuesto a reunirse con cualquiera. Pero al final, tiene que haber alguien con quien realmente se pueda llegar a un acuerdo”, afirmó Rubio.

Además, Rubio comparó la situación con las negociaciones que Estados Unidos ha logrado con China, destacando que Maduro nunca ha respetado compromisos previos. Señaló que cualquier intento de acuerdo con el régimen venezolano bajo Trump requeriría evidencia clara de cumplimiento.

PUEDES VER: Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

¿Qué amenazas representa el régimen venezolano según Rubio?

Rubio destacó que Venezuela funciona como un centro de tránsito de drogas provenientes de Colombia, las cuales salen del país mediante aviones y barcos hacia Estados Unidos, con la colaboración de elementos del régimen. “Si observamos estos barcos, el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Es una organización de transbordo. Permite el tráfico de cocaína y otras drogas producidas en Colombia a través de territorio venezolano y, con la cooperación de elementos del régimen, se les permite salir de Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos. Así que cooperan abiertamente con los narcotraficantes”, afirmó.

El senador también señaló la influencia de Irán en la región, con presencia de la Guardia Revolucionaria y Hezbolá en Venezuela. Mencionó que más de ocho millones de venezolanos han migrado hacia países vecinos, incluyendo Estados Unidos, como consecuencia de la gestión del régimen. Rubio enfatizó la importancia de que Venezuela deje de ser un punto de partida para actividades ilícitas y de influencia externa: “Tener una Venezuela sin tráfico de drogas ni envío de personas a nuestro país como los pandilleros del Tren de Aragua y similares, eso sería genial”.

