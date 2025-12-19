HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crimen político y elecciones + sistema de justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes tras tiroteo en la Universidad de Brown

Donald Trump suspende el programa de visas DV1, usado por un portugués sospechoso del asesinato de dos estudiantes y un profesor en universidades estadounidenses.

Trump suspende la lotería de visas de diversidad tras tiroteos en la Universidad Brown y el MIT.
Trump suspende la lotería de visas de diversidad tras tiroteos en la Universidad Brown y el MIT. | AFP

El gobierno de Donald Trump anunció que suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes, que permitió la entrada a Estados Unidos de un ciudadano portugués sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.

"Claudio Manuel Neves-Valente entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card'", señaló la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje el jueves en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió Noem.

PUEDES VER: Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

lr.pe

Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes

El Programa de Visas de Diversidad se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.

Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista. Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo.

Neves-Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego. "Se quitó la vida", explicó Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence.

Es sospechoso de irrumpir el sábado en un edificio de Universidad Brown y abrir fuego. Dos estudiantes, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

lr.pe

Alumno de la Universidad de Brown

También es sospechoso de haber matado el lunes a Nuno Loureiro, profesor de la prestigiosa institución Massachusetts Institute of Technology (MIT), a unos 70 kilómetros de allí.

Loureiro era profesor en el MIT desde 2016 y enseñaba ciencias e ingeniería nuclear. El lunes por la noche fue hallado con heridas de bala en su domicilio de Brookline, en el estado de Massachusetts. Tenía 47 años y fue declarado muerto en el hospital al día siguiente.

Por ahora no se ha establecido ningún motivo que explique los hechos, ocurridos en dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

El sospechoso fue alumno de la Universidad de Brown a principios de los años 2000. Entre 1995 y 2000 realizó los mismos estudios de física que Nuno Loureiro en la Universidad de Lisboa, refirió el diario The New York Times.

Había llegado a Estados Unidos en 2000 con una visa de estudiante y obtuvo la residencia permanente en 2017.

Según la fiscal de Massachusetts, Leah Foley, es probable que Neves-Valente y Nuno Loureiro se conocieran, pero no aclaró cuál habría sido su relación.

Antes de identificar a Neves-Valente como el autor del ataque en la Universidad de Brown y hallarlo muerto, las autoridades detuvieron a un hombre al que luego liberaron.

El caso se pudo retomar gracias a una pista sobre datos financieros y a imágenes de videovigilancia tomadas en las dos escenas del crimen.

El sospechoso fue hábil en borrar sus huellas, consideró la fiscal Foley. Cambió la matrícula de su automóvil y utilizó un teléfono que los investigadores no lograban ubicar.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Notas relacionadas
Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

LEER MÁS
Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

LEER MÁS
Estados Unidos envía militares a Ecuador para "operación temporal" contra el narcotráfico en Manta

Estados Unidos envía militares a Ecuador para "operación temporal" contra el narcotráfico en Manta

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Mundo

“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Australia promete nuevas leyes contra el odio tras tiroteo contra comunidad judía que dejó 16 muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025