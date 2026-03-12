FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026
El partido por la séptima fecha del Torneo Apertura entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.
FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este viernes 13 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Cajamarquinos y cutervinos se enfrentan en el primer partido de la jornada 7. Los locales se ubican en el puesto 14 con apenas cinco puntos. El equipo capitaneado por Hernán Barcos llega a este duelo tras caer por la mínima en su visita a Atlético Grau. En cuanto a Comerciantes Unidos, se encuentra en una mejor posición, pero solo dos puntos arriba. Al igual que su rival perdió en la jornada pasada, por un marcador de 2-1 ante UTC.
¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?
Los equipos de FC Cajamarca y Comerciantes Unidos se verán las caras por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el viernes 13 de marzo en Cajamarca, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?
El partido FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos, por la fecha 7 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Alineaciones probables de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- FC Cajamarca: Carlos Mosquera; José Gallardo, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, Pablo Míguez; Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Carlos Meza y Barcos.
- Sport Boys: Matías Cordova; Christian Vasquez, Yordi Vilchez, Juan Rodríguez, Alexis Cossío; Agustín Rodriguez, Alexis Arias; Josuee Herrera, Jean Olivares, Rodrigo Vilca y Maximiliano Pérez.
¿Cómo ver FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos por internet?
Para seguir la cobertura en línea de este partido, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o ingresa a la transmisión vía Movistar TV App.
Pronóstico de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
Las principales casas de apuestas dan como favorito a FC Cajamarca para este duelo.
- Betsson: gana FC Cajamarca (1,68), empate (3,85), gana Comerciantes Unidos (4,55)
- Betano: gana FC Cajamarca (1,78), empate (3,90), gana Comerciantes Unidos (4,85)
- Bet365: gana FC Cajamarca (1,73), empate (3,60), gana Comerciantes Unidos (4,50)
- 1XBet: gana FC Cajamarca (1,71), empate (3,92), gana Comerciantes Unidos (4,28)
- Coolbet: gana FC Cajamarca (1,76), empate (3,52), gana Comerciantes Unidos (4,60)
- Doradobet: gana FC Cajamarca (1,80), empate (3,75), gana Comerciantes Unidos (4,75).
¿En qué estadio juegan FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?
El escenario que albergará el partido será el Estadio Héroes de San Ramón. El recinto cajamarquino tiene capacidad para 18.000 espectadores.