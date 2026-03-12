HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Wolfgang Grozo en la lupa y Rafael Vela en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

El partido por la séptima fecha del Torneo Apertura entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

FC Cajamarca recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Héroes de San Ramón. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
FC Cajamarca recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Héroes de San Ramón. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este viernes 13 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cajamarquinos y cutervinos se enfrentan en el primer partido de la jornada 7. Los locales se ubican en el puesto 14 con apenas cinco puntos. El equipo capitaneado por Hernán Barcos llega a este duelo tras caer por la mínima en su visita a Atlético Grau. En cuanto a Comerciantes Unidos, se encuentra en una mejor posición, pero solo dos puntos arriba. Al igual que su rival perdió en la jornada pasada, por un marcador de 2-1 ante UTC.

PUEDES VER: Christofer Gonzales explicó porqué decidió 'picar' la pelota en definición por penales de Copa Libertadores: "Ya lo tenía pensado"

lr.pe

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?

Los equipos de FC Cajamarca y Comerciantes Unidos se verán las caras por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el viernes 13 de marzo en Cajamarca, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?

El partido FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos, por la fecha 7 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Alineaciones probables de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

  • FC Cajamarca: Carlos Mosquera; José Gallardo, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, Pablo Míguez; Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Carlos Meza y Barcos.
  • Sport Boys: Matías Cordova; Christian Vasquez, Yordi Vilchez, Juan Rodríguez, Alexis Cossío; Agustín Rodriguez, Alexis Arias; Josuee Herrera, Jean Olivares, Rodrigo Vilca y Maximiliano Pérez.

PUEDES VER: Pedro Gallese sobre Renato Tapia previo a la fecha FIFA: "No deja de pensar en la selección"

lr.pe

¿Cómo ver FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este partido, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o ingresa a la transmisión vía Movistar TV App.

Pronóstico de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

Las principales casas de apuestas dan como favorito a FC Cajamarca para este duelo.

  • Betsson: gana FC Cajamarca (1,68), empate (3,85), gana Comerciantes Unidos (4,55)
  • Betano: gana FC Cajamarca (1,78), empate (3,90), gana Comerciantes Unidos (4,85)
  • Bet365: gana FC Cajamarca (1,73), empate (3,60), gana Comerciantes Unidos (4,50)
  • 1XBet: gana FC Cajamarca (1,71), empate (3,92), gana Comerciantes Unidos (4,28)
  • Coolbet: gana FC Cajamarca (1,76), empate (3,52), gana Comerciantes Unidos (4,60)
  • Doradobet: gana FC Cajamarca (1,80), empate (3,75), gana Comerciantes Unidos (4,75).

¿En qué estadio juegan FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?

El escenario que albergará el partido será el Estadio Héroes de San Ramón. El recinto cajamarquino tiene capacidad para 18.000 espectadores.

Notas relacionadas
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

LEER MÁS
Pablo Miguez arremete contra el arbitraje por presunto penal en el Universitario vs FC Cajamarca: "Si fuera al revés seguro lo cobran"

Pablo Miguez arremete contra el arbitraje por presunto penal en el Universitario vs FC Cajamarca: "Si fuera al revés seguro lo cobran"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

LEER MÁS
Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

LEER MÁS
Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso EN VIVO: Pleno no logra la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza y aprueba CTS para trabajadores CAS

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

Deportes

Finalissima entre las selecciones de Argentina y España corre riesgo de no disputarse

'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

Pleno del Congreso aprueba ley que otorga CTS y beneficios a trabajadores CAS

Familia de líder asesinado, Santiago Guardamino: “La justicia se deja comprar”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025