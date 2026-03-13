Pamela Franco desató revuelo y le dijo de todo a Christian Domínguez, su exnovio y padre de su hija. La cumbiambera realizó una transmisión en vivo en TikTok junto a Melanie Martínez, también expareja del cantante, y dejó entrever que él la buscaba en su domicilio, incluso cuando ya mantenía una relación con Karla Tarazona. Además, le pidió que no se muestre muy enamorado de la conductora de TV.

“Tú (Domínguez) sabes cómo te portas. Que no se haga el muy enamorado (de Tarazona) tampoco porque, de verdad… en serio, no te voy a hacer recordar por qué no entras a mi casa porque, de verdad…sé feliz. Ya no escarbes, no jod…”, señaló la intérprete de 'Dile la verdad', enfurecida porque el músico la seguía mencionando en la prensa.

Pamela Franco revela que le arrebató las llaves de su casa a Christian Domínguez

Continuando con su transmisión, Pamela Franco aseguró que, al ver que Christian Domínguez la buscaba en su casa, a la que tenía acceso porque allí vive la hija que tienen en común, decidió quitarle las llaves y prohibirle la entrada a la vivienda.

“Compórtate. Si te quieren aguantar, ese es tu problema, yo no tengo nada que ver, pero si me buscan y tú sabes cómo te portas… o sea, por favor. Por eso yo te cerré la puerta, te quité la llave desde el comienzo y ahorita no puede tampoco”, expresó la novia de Christian Cueva, señalando que es problema de Karla Tarazona si decide tolerar ese comportamiento de su pareja.



Además, Melanie Martínez le dio la razón a Franco, afirmando que esa situación no sería un hecho aislado y que se habría repetido con alguna de sus exparejas. “El mismo modus operandi, a todas nos pasó”, señaló la madre de Camila Domínguez. Luego las dos comentaron en extenso el mal papel de Christian como padre.

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Pamela Franco le advierte a Domínguez contar todo si él la demanda

Pamela Franco se sinceró y reveló que, tras lo contado en su transmisión en vivo junto a Melanie Martínez, existe la posibilidad de que Christian Domínguez busque demandarla. Por esa razón, le advirtió que, si él toma esa decisión, ella se sentaría en un programa de televisión a confesarlo todo. “Si contáramos, el castillo de naipes se cae”, comentó Melanie.

Además, la cantante aseguró que, luego de sus declaraciones, no cree que Karla Tarazona lo tome mal y continuará su relación con el cumbiambero. “Yo no tengo intención de que su idilio se termine, yo creo que están bien”, finalizó.

