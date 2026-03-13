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Los números de la muerte: 128 homicidios en lo que va del actual régimen

La inseguridad golpea a la ciudad y ni los esfuerzos de las autoridades parecen suficientes para encontrar respuestas a la creciente violencia que, en su gran mayoría, se asocia a bandas ligadas a la extorsión, tráfico de drogas y al sicariato. PNP captura a ‘Chucky’ tras cometer un asesinato en SJL.

Alias Chucky, fue detenido tras cometer un asesinato en San Juan de Lurigancho.
Alias Chucky, fue detenido tras cometer un asesinato en San Juan de Lurigancho.

Durante los últimos días las calles peruanas sufrieron nuevos asesinatos, aumentando la cifra de homicidios a 128 en lo que va del gobierno del presidente de la República interino, José María Balcázar, quien asumió el cargo el 18 de febrero del 2026. Del total de crímenes, 89 fueron provocados por proyectiles de armas de fuego.

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Una vez más la inseguridad golpea a la ciudad y ni los esfuerzos de las autoridades locales, regionales o nacional parecen suficientes para encontrar respuestas a la creciente violencia que, en su gran mayoría, se asocia a bandas ligadas a la extorsión, al tráfico ilícito de drogas y al sicariato.

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Esta situación deja como saldo que haya más crímenes que días transcurridos durante el actual régimen.

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que, de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se ha alcanzado el mayor promedio diario de 6,10 homicidios y con una tendencia creciente.

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Durante la gestión de José Jerí hubo 747 crímenes con un promedio diario de 5,70 homicidios diarios; mientras que, en el régimen de Dina Boluarte, se produjeron 5.453 homicidios con un promedio de 5,25 diarios.

Así, las bandas las bandas criminales se disputan territorios ejerciendo igual o mayor fuerza una sobre la otra.

La mayoría de homicidios que ocurrieron en los últimos 26 días están vinculados a las economías criminales y a las disputas por el mercado de la extorsión, la trata y el sicariato, afirma un oficial de la Dirección de Investigación Criminal, quien aseguró: “Hay una pelea entre bandas y eso nos está complicando”.

El efecto, el jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, puso como ejemplo el asesinato del peruano Brayan Pablo Edson Álvarez Flores (29), quien fue atacado en el asentamiento humano Sector 3 de Abril Futuro 200, en San Juan de Lurigancho.

Este sujeto tenía antecedentes policiales y habría sido víctima de un ajuste de cuenta. Desde el 2014 cometió delitos contra el patrimonio (robo agravado), seguridad pública y por peligro común en el servicio público de pasajeros.

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La respuesta de la policía, sin embargo, fue rápida y eficaz, pues en tiempo de flagrancia capturaron al autor del crimen, Jeferson Francisco David Mosquera Gaspar (30), alias Chucky, un sujeto con antecedentes por delito contra el cuerpo y la salud, contra el patrimonio (robo agravado) y contra la seguridad pública.

Hay grupos criminales que se están enfrentando en una guerra atroz por la supremacía y hegemonía por las extorsiones, el tráfico de drogas y otros delitos conexos en San Juan de Lurigancho, así como en otros distritos y en los puntos más estratégicos de la ciudad.

Las zonas calientes no se eligen por azar. Los delitos se producen en barrios concretos y con finalidades determinadas. Los efectos colaterales de estos ataques son las muertes inocentes que se lloran sin explicación alguna.

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