HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     
EN VIVO

🔴 ELECCIONES EN CHILE 2025 EN VIVO: Kast y Jara pelean voto a voto | #LR

Mundo

El país de América Latina con mayor porcentaje de Ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, según la OCDE: no es Brasil ni Chile

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recopiló el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que están fuera de la fuerza laboral de sus países.

La OCDE indicó que un país de América Latina registra un 27% de jóvenes que no estudian ni trabajan.
La OCDE indicó que un país de América Latina registra un 27% de jóvenes que no estudian ni trabajan. | Foto: composición LR/IA

La OCDE elaboró un informe que revela la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan en diferentes países. En América Latina, la situación se agrava debido a las nuevas demandas de las empresas, la desigualdad de oportunidades, entre otras razones.

En general, la organización explicó que la condición de ser nini suele deberse a los desafíos estructurales del mercado laboral o a los desajustes de habilidades de los jóvenes. Además, los factores personales y sociales, como problemas de salud física o mental a largo plazo, adicción, exposición a la violencia y redes de apoyo débiles, influyen en las oportunidades de este segmento poblacional.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Los 4 países de América Latina que ubican entre los 10 más peligrosos del mundo: Perú no figura en la lista

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con la mayor proporción de ninis?

El informe 'Education at a glance 2025' de la OCDE señaló que Colombia es el país latinoamericano con la mayor proporción de ninis en 2024. El 27% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudiaban ni trabajaban por un sueldo. Asimismo, el 10% de este segmento poblacional se encuentra en situación de desempleo, mientras que un 17% está fuera de la fuerza laboral.

Por otro lado, Brasil y Costa Rica son los siguientes países de la región con mayor participación de ninis, ambos con 24%. Le siguen Perú (21%), Chile (20%) y México (19%). Todos ellos superan el promedio que registraron los países miembros de la OCDE, que en 2024 ascendió a 14%.

PUEDES VER: No es México ni El Salvador: el país de América Latina con la economía que más depende de las remesas, según el BID

lr.pe

Los países con mayor porcentaje de ninis, según la OCDE

El informe 'Education at a glance 2025' expuso que Sudáfrica es el país con la mayor proporción de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban en 2024 con casi el 50%. No obstante, la OCDE precisó que no es un miembro de la organización, pero lo incluyó en el listado, así como a otras economías del mundo. Le sigue Turquía, que ronda la tercera parte de este segmento poblacional.

  1. Sudáfrica: 48%
  2. Turquía: 31%
  3. Colombia: 27%
  4. Brasil: 24%
  5. Costa Rica: 24%
  6. Rumanía: 22%
  7. Perú: 21%
  8. Israel: 21%
  9. Chile: 20%
  10. México: 19%
  11. Lituania: 19%
  12. Grecia: 18%
  13. España: 18%
Notas relacionadas
¿Cuál es el país de América Latina con la economía que más crece en 2025? OCDE precisa que no es Brasil ni México

¿Cuál es el país de América Latina con la economía que más crece en 2025? OCDE precisa que no es Brasil ni México

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
OCDE mejora las expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos, China y la zona euro para 2025

OCDE mejora las expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos, China y la zona euro para 2025

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 12.000 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 12.000 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

LEER MÁS
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: ¿cómo van las elecciones 2025 y quién gana entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: ¿cómo van las elecciones 2025 y quién gana entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LEER MÁS
¿Quién va ganando las elecciones en Chile 2025, segunda vuelta? Resultados oficiales EN VIVO entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

¿Quién va ganando las elecciones en Chile 2025, segunda vuelta? Resultados oficiales EN VIVO entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

LEER MÁS
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 40 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 40 heridos en playa de Australia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién va ganando las elecciones en Chile 2025, segunda vuelta? Resultados oficiales EN VIVO entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: ¿cómo van las elecciones 2025 y quién gana entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 2.000 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

Mundo

¿Quién va ganando las elecciones en Chile 2025, segunda vuelta? Resultados oficiales EN VIVO entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: ¿cómo van las elecciones 2025 y quién gana entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 2.000 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Indyra Oropeza: "El congresista Muñante, es irresponsable (...) no puede votar desde la desinformación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025