La OCDE indicó que un país de América Latina registra un 27% de jóvenes que no estudian ni trabajan. | Foto: composición LR/IA

La OCDE elaboró un informe que revela la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan en diferentes países. En América Latina, la situación se agrava debido a las nuevas demandas de las empresas, la desigualdad de oportunidades, entre otras razones.

En general, la organización explicó que la condición de ser nini suele deberse a los desafíos estructurales del mercado laboral o a los desajustes de habilidades de los jóvenes. Además, los factores personales y sociales, como problemas de salud física o mental a largo plazo, adicción, exposición a la violencia y redes de apoyo débiles, influyen en las oportunidades de este segmento poblacional.

¿Cuál es el país de América Latina con la mayor proporción de ninis?

El informe 'Education at a glance 2025' de la OCDE señaló que Colombia es el país latinoamericano con la mayor proporción de ninis en 2024. El 27% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudiaban ni trabajaban por un sueldo. Asimismo, el 10% de este segmento poblacional se encuentra en situación de desempleo, mientras que un 17% está fuera de la fuerza laboral.

Por otro lado, Brasil y Costa Rica son los siguientes países de la región con mayor participación de ninis, ambos con 24%. Le siguen Perú (21%), Chile (20%) y México (19%). Todos ellos superan el promedio que registraron los países miembros de la OCDE, que en 2024 ascendió a 14%.

Los países con mayor porcentaje de ninis, según la OCDE

El informe 'Education at a glance 2025' expuso que Sudáfrica es el país con la mayor proporción de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban en 2024 con casi el 50%. No obstante, la OCDE precisó que no es un miembro de la organización, pero lo incluyó en el listado, así como a otras economías del mundo. Le sigue Turquía, que ronda la tercera parte de este segmento poblacional.