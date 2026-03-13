Se registra un nuevo sismo en Chile este viernes 13 de marzo de 2026. | Composición LR

Este viernes 13 de marzo, se registró un sismo de magnitud 6,5 a 43 km al suroeste de Huasco, en el norte de Chile, y a una profundidad de 28 km, de acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN). El movimiento telúrico comenzó a las 10.39 a. m. (hora local) y se originó a 41.0 kilómetros al suroeste de dicha ciudad.

Hasta el momento, no se reportan daños ni heridos. El temblor también se sintió en localidades de la región de Atacama y Valparaíso. La primera réplica fue registrada diez minutos después, a las 10.49 horas.

El sismo se sintió en Argentina

Usuarios en X compartieron videos del preciso instante en que ocurrió el sismo en la zona costera del país.

Otras personas difundieron también imágenes de que el sismo en Chile también alcanzó a ciudades argentinas, como Córdoba.

Números de emergencia en Chile

En casos de emergencias o sismos, es clave tener un acceso inmediato a los principales números telefónicos de ayuda en Chile.

Conaf (Corporación Nacional Forestal) 130

Ambulancia 131

Bomberos 132

Carabineros 133

PDI: 134

Cuerpo de Socorro Andino 136

Rescate Costero 137

Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo 138

Informaciones policiales 139

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ( Senapred ) brinda las siguientes recomendaciones: