HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Congreso al ataque y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

El movimiento telúrico en la zona costera ocurrió a las 10:39 a. m. (hora local).

Se registra un nuevo sismo en Chile este viernes 13 de marzo de 2026.
Se registra un nuevo sismo en Chile este viernes 13 de marzo de 2026. | Composición LR

Este viernes 13 de marzo, se registró un sismo de magnitud 6,5 a 43 km al suroeste de Huasco, en el norte de Chile, y a una profundidad de 28 km, de acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN). El movimiento telúrico comenzó a las 10.39 a. m. (hora local) y se originó a 41.0 kilómetros al suroeste de dicha ciudad.

Hasta el momento, no se reportan daños ni heridos. El temblor también se sintió en localidades de la región de Atacama y Valparaíso. La primera réplica fue registrada diez minutos después, a las 10.49 horas.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Detalles y epicentro del sismo en Chile el viernes 13 de marzo. Foto: CSN

Detalles y epicentro del sismo en Chile el viernes 13 de marzo. Foto: CSN

PUEDES VER: China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

lr.pe

El sismo se sintió en Argentina

Usuarios en X compartieron videos del preciso instante en que ocurrió el sismo en la zona costera del país.

Otras personas difundieron también imágenes de que el sismo en Chile también alcanzó a ciudades argentinas, como Córdoba.

Números de emergencia en Chile

En casos de emergencias o sismos, es clave tener un acceso inmediato a los principales números telefónicos de ayuda en Chile.

  • Conaf (Corporación Nacional Forestal) 130
  • Ambulancia 131
  • Bomberos 132
  • Carabineros 133
  • PDI: 134
  • Cuerpo de Socorro Andino 136
  • Rescate Costero 137
  • Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo 138
  • Informaciones policiales 139

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) brinda las siguientes recomendaciones:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  • Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  • Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  • Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  • En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  • Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar
Notas relacionadas
José Antonio Kast ordena construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar migración irregular

José Antonio Kast ordena construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar migración irregular

LEER MÁS
Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

LEER MÁS
El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

LEER MÁS
Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

LEER MÁS
Lula da Silva y el hijo mayor de Jair Bolsonaro empatan en encuesta presidencial con 41% cada uno

Lula da Silva y el hijo mayor de Jair Bolsonaro empatan en encuesta presidencial con 41% cada uno

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Continúan largas colas en Reniec: reportan aglomeración en sedes de 5 distritos

Mundo

Así extraerán del océano el primer cable transatlántico de fibra óptica para construir nuevas redes submarinas

Argentina rompe un récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por la guerra entre EE.UU. e Irán

Lula da Silva y el hijo mayor de Jair Bolsonaro empatan en encuesta presidencial con 41% cada uno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso interpelará al ministro de Transportes por contrato de la nueva Carretera Central

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían al mediodía del 13 de abril

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025