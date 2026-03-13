Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN
El movimiento telúrico en la zona costera ocurrió a las 10:39 a. m. (hora local).
Este viernes 13 de marzo, se registró un sismo de magnitud 6,5 a 43 km al suroeste de Huasco, en el norte de Chile, y a una profundidad de 28 km, de acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN). El movimiento telúrico comenzó a las 10.39 a. m. (hora local) y se originó a 41.0 kilómetros al suroeste de dicha ciudad.
Hasta el momento, no se reportan daños ni heridos. El temblor también se sintió en localidades de la región de Atacama y Valparaíso. La primera réplica fue registrada diez minutos después, a las 10.49 horas.
Detalles y epicentro del sismo en Chile el viernes 13 de marzo. Foto: CSN
El sismo se sintió en Argentina
Usuarios en X compartieron videos del preciso instante en que ocurrió el sismo en la zona costera del país.
Otras personas difundieron también imágenes de que el sismo en Chile también alcanzó a ciudades argentinas, como Córdoba.
Números de emergencia en Chile
En casos de emergencias o sismos, es clave tener un acceso inmediato a los principales números telefónicos de ayuda en Chile.
- Conaf (Corporación Nacional Forestal) 130
- Ambulancia 131
- Bomberos 132
- Carabineros 133
- PDI: 134
- Cuerpo de Socorro Andino 136
- Rescate Costero 137
- Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo 138
- Informaciones policiales 139
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) brinda las siguientes recomendaciones:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
- Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
- Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
- Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
- En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
- Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar