HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Wolfgang Grozo sigue mintiendo y EsSalud en crisis | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos mientras crece la presión económica del gobierno de Trump

Este paso ocurrió un mes después de que el presidente Díaz-Canel advirtiera que su país se acercaba a una fase que requeriría "medidas extremas" por la crisis.

El líder cubano enfatizó la relevancia de ese acercamiento para resolver las disputas vigentes entre EE.UU. y Cuba.
El líder cubano enfatizó la relevancia de ese acercamiento para resolver las disputas vigentes entre EE.UU. y Cuba. | Composición LR/AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes 13 de marzo la existencia de comunicaciones oficiales entre funcionarios nacionales y representantes de Estados Unidos. Según una declaración televisada del mandatario, estos encuentros buscan abordar conflictos económicos y políticos que afectan el vínculo con Washington. El jefe de Estado admitió públicamente el acercamiento tras semanas de hermetismo, de acuerdo a Reuters.

El líder cubano enfatizó la relevancia de ese acercamiento para resolver las disputas vigentes entre ambas naciones, mientras continúan las presiones económicas por parte de la administración de Donald Trump. En su mensaje a la isla, el gobernante aseguró que "estas conversaciones han tenido como objetivo encontrar soluciones a través del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

lr.pe

Más de 3 meses sin petróleo

El líder cubano destacó que los intercambios con Washington se realizan “sobre la base de igualdad y respeto por los sistemas políticos de ambos Estados”, insistiendo en que La Habana mantiene su soberanía y autodeterminación mientras explora vías de entendimiento.

Díaz‑Canel vinculó el inicio de las conversaciones con la grave crisis energética y económica que enfrenta la isla, señalando que Cuba lleva más de 3 meses sin recibir envíos de petróleo debido al embargo energético liderado por el gobierno estadounidense. Esta situación ha provocado apagones y afectaciones en servicios esenciales como educación y salud, según sus declaraciones.

Desde EE.UU., Trump ha intensificado la presión sobre la isla, imponiendo bloqueos al combustible y mencionando públicamente que su administración y el secretario de Estado Marco Rubio están negociando posibles acuerdos con representantes cubanos, aunque los detalles de estos contactos no han sido formalmente detallados por los centroamericanos.

PUEDES VER: Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

lr.pe

Llamadas entre ministros de Rusia y Cuba

En medio de la tensión con EE.UU., el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Rusia y China. Durante ese intercambio, el ministro ruso Sergei Lavrov reafirmó el apoyo de Moscú a la soberanía cubana frente a lo que calificó como presiones políticas y económicas de Washington.

La comunicación con los rusos se dio tras declaraciones del presidente Trump sobre la grave situación de la isla, incluidos riesgos de “takeover” amistoso, según el republicano, lo que generó un clima de confrontación en el Caribe.

Además, tanto Lavrov como los representantes chinos expresaron su intención de fortalecer la cooperación bilateral con La Habana, subrayando que ambos países desean apoyar al pueblo cubano frente a sanciones externas.

PUEDES VER: Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

lr.pe

Programan nuevas excarcelaciones en Cuba

El gobierno de Cuba anunció la liberación de 51 presos en los próximos días, calificando la decisión de “soberana” y vinculándola a prácticas habituales del sistema judicial insular, según un comunicado oficial. La Cancillería nacional explicó que los beneficiados cumplieron una parte significativa de sus condenas y mantuvieron buena conducta.

Este anuncio fue gestionado con mediación del Vaticano, que históricamente ha participado en procesos de revisión de casos de condenados en la isla. Aunque no se divulgó si entre los liberados hay presos políticos, organizaciones de derechos humanos han señalado que en La Habana hay más de 1.000 detenidos por motivos políticos, lo que genera demandas de mayor transparencia en el proceso.

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

LEER MÁS
Trump evalúa ofrecer una salida al régimen cubano para evitar una escalada con EE. UU., según The Telegraph

Trump evalúa ofrecer una salida al régimen cubano para evitar una escalada con EE. UU., según The Telegraph

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

LEER MÁS
Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Un nuevo 'taxi volador' supera en China su primera prueba de vuelo: cuenta con una capacidad de 10 pasajeros

Un nuevo 'taxi volador' supera en China su primera prueba de vuelo: cuenta con una capacidad de 10 pasajeros

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

EE.UU. autoriza temporalmente la venta de petróleo ruso varado en el mar ante el alza de precios por la guerra contra Irán

Mundo

EE.UU. autoriza temporalmente la venta de petróleo ruso varado en el mar ante el alza de precios por la guerra contra Irán

Argentina rompe un récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por la guerra entre EE.UU. e Irán

Trump afirma que Irán está "a punto de rendirse" y que EE.UU. los atacará "muy duro durante la próxima semana", según Fox News

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿cuánto es el monto, según distrito?

Los números de la muerte: 128 homicidios en lo que va del actual régimen

RMP sobre proyecto del Congreso para mejorar pensiones a militares: "Con plata ajena es maravilloso ponerse generoso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025