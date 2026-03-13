El líder cubano enfatizó la relevancia de ese acercamiento para resolver las disputas vigentes entre EE.UU. y Cuba. | Composición LR/AFP

El líder cubano enfatizó la relevancia de ese acercamiento para resolver las disputas vigentes entre EE.UU. y Cuba. | Composición LR/AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes 13 de marzo la existencia de comunicaciones oficiales entre funcionarios nacionales y representantes de Estados Unidos. Según una declaración televisada del mandatario, estos encuentros buscan abordar conflictos económicos y políticos que afectan el vínculo con Washington. El jefe de Estado admitió públicamente el acercamiento tras semanas de hermetismo, de acuerdo a Reuters.

El líder cubano enfatizó la relevancia de ese acercamiento para resolver las disputas vigentes entre ambas naciones, mientras continúan las presiones económicas por parte de la administración de Donald Trump. En su mensaje a la isla, el gobernante aseguró que "estas conversaciones han tenido como objetivo encontrar soluciones a través del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

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Más de 3 meses sin petróleo

El líder cubano destacó que los intercambios con Washington se realizan “sobre la base de igualdad y respeto por los sistemas políticos de ambos Estados”, insistiendo en que La Habana mantiene su soberanía y autodeterminación mientras explora vías de entendimiento.

Díaz‑Canel vinculó el inicio de las conversaciones con la grave crisis energética y económica que enfrenta la isla, señalando que Cuba lleva más de 3 meses sin recibir envíos de petróleo debido al embargo energético liderado por el gobierno estadounidense. Esta situación ha provocado apagones y afectaciones en servicios esenciales como educación y salud, según sus declaraciones.

Desde EE.UU., Trump ha intensificado la presión sobre la isla, imponiendo bloqueos al combustible y mencionando públicamente que su administración y el secretario de Estado Marco Rubio están negociando posibles acuerdos con representantes cubanos, aunque los detalles de estos contactos no han sido formalmente detallados por los centroamericanos.

Llamadas entre ministros de Rusia y Cuba

En medio de la tensión con EE.UU., el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Rusia y China. Durante ese intercambio, el ministro ruso Sergei Lavrov reafirmó el apoyo de Moscú a la soberanía cubana frente a lo que calificó como presiones políticas y económicas de Washington.

La comunicación con los rusos se dio tras declaraciones del presidente Trump sobre la grave situación de la isla, incluidos riesgos de “takeover” amistoso, según el republicano, lo que generó un clima de confrontación en el Caribe.

Además, tanto Lavrov como los representantes chinos expresaron su intención de fortalecer la cooperación bilateral con La Habana, subrayando que ambos países desean apoyar al pueblo cubano frente a sanciones externas.

Programan nuevas excarcelaciones en Cuba

El gobierno de Cuba anunció la liberación de 51 presos en los próximos días, calificando la decisión de “soberana” y vinculándola a prácticas habituales del sistema judicial insular, según un comunicado oficial. La Cancillería nacional explicó que los beneficiados cumplieron una parte significativa de sus condenas y mantuvieron buena conducta.

Este anuncio fue gestionado con mediación del Vaticano, que históricamente ha participado en procesos de revisión de casos de condenados en la isla. Aunque no se divulgó si entre los liberados hay presos políticos, organizaciones de derechos humanos han señalado que en La Habana hay más de 1.000 detenidos por motivos políticos, lo que genera demandas de mayor transparencia en el proceso.