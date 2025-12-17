Estados Unidos envía militares a Ecuador para "operación temporal" contra el narcotráfico en Manta

Militares de Estados Unidos llegan a Manta, Ecuador, para operación temporal contra el narcotráfico. | Composición Latino Actual

Militares de Estados Unidos llegan a Manta, Ecuador, para operación temporal contra el narcotráfico. | Composición Latino Actual

El Gobierno de Donald Trump envió militares estadounidenses para realizar una "operación temporal" contra el narcotráfico en el puerto ecuatoriano de Manta, considerado una de las principales rutas del tráfico de drogas en América Latina, donde Washington tuvo una base militar hasta 2009.

El despliegue castrense se produjo en medio de los ataques militares ordenados por la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas. Dicha ofensiva, según el conteo de AFP, dejó al menos 95 muertos desde septiembre.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estados Unidos envía militares a Ecuador para operación contra el narcotráfico

A través de redes sociales, la embajada de Estados Unidos dio la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sin precisar la cantidad de militares ni el tiempo que permanecerán en Ecuador. La operación conjunta con la Fuerza Aérea ecuatoriana "mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas" y fortalecerá la "recopilación de información y las capacidades operativas" contra el crimen organizado.

Previamente, el Ministerio de Defensa había anunciado que aviones estadounidenses llegaron a Ecuador con "material de índole militar", pese a que en noviembre los ecuatorianos votaron "no" al regreso de bases militares extranjeras al país, en un referendo promovido por el presidente Daniel Noboa. En vísperas de esa consulta, el mandatario recorrió junto a la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, áreas militares de Manta y del balneario de Salinas como sitios potenciales para la instalación de bases militares.

"Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país", expresó Noboa a través de X.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Estados Unidos tuvo una base militar en Manta

Estados Unidos tuvo durante una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, ciudad ubicada en el suroeste y principal puerto pesquero de Ecuador. Washington y Quito, además, mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar. En ese contexto, el presidente Daniel Noboa planea endurecer la lucha contra el crimen organizado con el apoyo del Gobierno de Donald Trump.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, se encuentra en uno de los puntos más estratégicos para el comercio exterior y el narcotráfico. Por sus puertos transita cerca del 70 % de la droga que llega principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, con apoyo de la Marina estadounidense en el Pacífico, el país ha incautado unas 210 toneladas de drogas este año, frente al récord de 294 toneladas registrado en 2024, según reportó AFP.