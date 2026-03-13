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Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por EE. UU. y otros países de Sudamérica

La detención del criminal fue resultado de un operativo policial notable, que incluyó la participación de diversas fuerzas de seguridad y resultó en el arresto de otros cuatro individuos.

Marset, buscado por varios países, es acusado de liderar una potente red de narcotráfico en Sudamérica y EE. UU.
Marset, buscado por varios países, es acusado de liderar una potente red de narcotráfico en Sudamérica y EE. UU. | Foto: AFP

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados del Cono Sur, fue capturado este viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras permanecer prófugo durante varios años. Fuentes del Ministerio de Gobierno boliviano confirmaron la detención a la agencia AFP y destacaron la magnitud del operativo, que movilizó a cientos de efectivos policiales.

Jalil Rachid, titular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, señaló a la radio ABC Cardinal que “el operativo se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00, los colegas trabajaban para acorralarlo a él y a su estructura. Se utilizaron vehículos blindados y una fuerte custodia, y según la información que recibí, la acción fue exitosa: ya se encuentra asegurado”.

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Marset, reclamado por Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Paraguay, lideraba una red criminal dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. El Departamento de Justicia estadounidense había ofrecido una recompensa de dos millones de dólares por información que permitiera su detención.

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Operativo policial en Santa Cruz de la Sierra

La detención se concretó en el barrio Las Palmas, con la participación de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y la Fiscalía de Sustancias Controladas. Además de Marset, otras cuatro personas fueron arrestadas durante el operativo.

Tras su captura, fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru. Las imágenes difundidas por medios locales muestran a policías armados custodiando a los detenidos y saliendo de una vivienda de color blanco, reflejando la coordinación entre diversas agencias de seguridad bolivianas en este megaoperativo.

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Red criminal y alcance internacional

El también jugador de fútbol profesional encabezaba una de las estructuras de narcotráfico más poderosas de Sudamérica, con operaciones en tres países y conexiones hacia Europa. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense presentó un acta de acusación contra él por lavado de dinero a través de instituciones financieras en EE. UU.

Tras la detención, Enrique Riera, ministro de Interior paraguayo, declaró que su país también gestionará la extradición de Marset, aunque lo más probable es que termine siendo extraditado. "No sería raro que haya un acuerdo de alto nivel, por la gravedad del delito, para que vaya a Estados Unidos, o finalmente sea extraditado acá. Lo importante es que está detenido", indicó Riera, subrayando la relevancia internacional del arresto.

Fugitivo y negociaciones previas con la justicia

Marset llevaba prófugo desde 2023, año en que escapó de su residencia en Santa Cruz justo antes de un megaoperativo policial. En diciembre de 2025 reapareció públicamente mediante una videollamada a la radio 780 de Paraguay, desde un paradero desconocido, donde intentó negociar su entrega a cambio de la libertad de su familia.

Durante esa entrevista, se mostró confiado en su capacidad de evadir la captura: "A mí no me atemoriza. Ando por todo Sudamérica, tranquilo, de un lado al otro sin ningún problema", aseguró. Además, aclaró que su única petición era que su familia quedara fuera del proceso y que él pudiera enfrentar la ley con un juicio normal y sus abogados, algo que las autoridades rechazaron: "No aceptaron. Me dijeron que no, que era imposible", señaló.

También especuló sobre las intenciones de la justicia: "Yo pienso que me quieren muerto por las cosas que sé, a que esté vivo. Por eso no aceptaron mi entrega pacífica", afirmó, reafirmando su percepción de estar en el centro de una persecución que buscaba eliminarlo.

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