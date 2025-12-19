HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Caso Cócteles en jaque: ¿Se archiva el proceso contra Keiko Fujimori? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Estados Unidos desafía a China y vende por segunda vez un paquete de armas valorado en US$11.000 millones a Taiwán

El Gobierno de Xi Jinping condenó "enérgicamente" el paquete de armas valorado en US$11.000 millones que Donald Trump vendió a Taiwán.

Xi Jinping condena a Donald Trump por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.
Xi Jinping condena a Donald Trump por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. | Composición LR | Jazmin Cera

Estados Unidos volvió a desafiar a China al vender por segunda vez a Taiwán un nuevo paquete de armas valorado en 11.000 millones de dólares. La operación forma parte del acuerdo de 18.000 millones de dólares que había aprobado el entonces presidente George W. Bush en 2001. Pekín sigue considerando al territorio autónomo de Taiwán como una provincia china.

Sin embargo, en los últimos años, la isla incrementó las compras de armamento ante la creciente presión y amenaza militar de China, que emplea aeronaves, portaaviones, cazas, bombarderos y drones en la zona. Según las autoridades taiwanesas, el régimen de Xi Jinping realizó maniobras militares entre las 06:00 del martes 16 y las 06:00 del miércoles 17 en la nación insular.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

lr.pe

Estados Unidos vende a Taiwán un paquete de armas valorado en US$11.000 millones

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos anunció que la administración de Donald Trump vendió a Taiwán un paquete valorado en 11.000 millones de dólares. Se trata del segundo lote autorizado por la Casa Blanca desde el retorno del republicano al poder.

"Estados Unidos continúa apoyando a Taiwán a mantener suficientes capacidades de autodefensa y a construir rápidamente una fuerte disuasión, así como a aprovechar las ventajas de la guerra asimétrica, que forman la base para mantener la paz y la estabilidad regionales", precisó el Ministerio de Defensa de Taiwán en un comunicado.

Por ley, el gobierno estadounidense está obligado a vender armas a Taiwán. En noviembre de 2025 se concretó un acuerdo de 330 millones de dólares para repuestos y piezas de operación de aeronaves. En ese entonces, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, aseguró que la isla aumentaría el gasto en defensa a más del 3 % del PIB el próximo año y al 5 % del PIB para 2030.

PUEDES VER: Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

lr.pe

Estados Unidos desafía a China por vender armas a Taiwán

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el paquete valorado en US$11.000 millones incluye sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, obuses, software militar, drones suicidas merodeadores y repuestos para otros equipos militares críticos. Aunque el Congreso de Estados Unidos debe aprobar la operación, el Gobierno de Xi Jinping se opuso y condenó "enérgicamente" la medida.

"El intento de Estados Unidos de usar la fuerza para apoyar la independencia de Taiwán solo será contraproducente, y su intento de contener a China utilizando a Taiwán no tendrá ningún éxito", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa habitual este jueves. Todo esto ocurre en medio de un aumento de la tensión entre Taiwán y Pekín.

Notas relacionadas
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes tras tiroteo en la Universidad de Brown

Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes tras tiroteo en la Universidad de Brown

LEER MÁS
Lula se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar "una guerra" en América Latina

Lula se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar "una guerra" en América Latina

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Mundo

“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Australia promete nuevas leyes contra el odio tras tiroteo contra comunidad judía que dejó 16 muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025