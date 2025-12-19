Estados Unidos desafía a China y vende por segunda vez un paquete de armas valorado en US$11.000 millones a Taiwán

Xi Jinping condena a Donald Trump por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. | Composición LR | Jazmin Cera

Xi Jinping condena a Donald Trump por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. | Composición LR | Jazmin Cera

Estados Unidos volvió a desafiar a China al vender por segunda vez a Taiwán un nuevo paquete de armas valorado en 11.000 millones de dólares. La operación forma parte del acuerdo de 18.000 millones de dólares que había aprobado el entonces presidente George W. Bush en 2001. Pekín sigue considerando al territorio autónomo de Taiwán como una provincia china.

Sin embargo, en los últimos años, la isla incrementó las compras de armamento ante la creciente presión y amenaza militar de China, que emplea aeronaves, portaaviones, cazas, bombarderos y drones en la zona. Según las autoridades taiwanesas, el régimen de Xi Jinping realizó maniobras militares entre las 06:00 del martes 16 y las 06:00 del miércoles 17 en la nación insular.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estados Unidos vende a Taiwán un paquete de armas valorado en US$11.000 millones

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos anunció que la administración de Donald Trump vendió a Taiwán un paquete valorado en 11.000 millones de dólares. Se trata del segundo lote autorizado por la Casa Blanca desde el retorno del republicano al poder.

"Estados Unidos continúa apoyando a Taiwán a mantener suficientes capacidades de autodefensa y a construir rápidamente una fuerte disuasión, así como a aprovechar las ventajas de la guerra asimétrica, que forman la base para mantener la paz y la estabilidad regionales", precisó el Ministerio de Defensa de Taiwán en un comunicado.

Por ley, el gobierno estadounidense está obligado a vender armas a Taiwán. En noviembre de 2025 se concretó un acuerdo de 330 millones de dólares para repuestos y piezas de operación de aeronaves. En ese entonces, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, aseguró que la isla aumentaría el gasto en defensa a más del 3 % del PIB el próximo año y al 5 % del PIB para 2030.

Estados Unidos desafía a China por vender armas a Taiwán

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el paquete valorado en US$11.000 millones incluye sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, obuses, software militar, drones suicidas merodeadores y repuestos para otros equipos militares críticos. Aunque el Congreso de Estados Unidos debe aprobar la operación, el Gobierno de Xi Jinping se opuso y condenó "enérgicamente" la medida.

"El intento de Estados Unidos de usar la fuerza para apoyar la independencia de Taiwán solo será contraproducente, y su intento de contener a China utilizando a Taiwán no tendrá ningún éxito", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa habitual este jueves. Todo esto ocurre en medio de un aumento de la tensión entre Taiwán y Pekín.