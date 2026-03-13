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Los Gallegos del Norte extorsionaban a dos empresas de transportes desde el 2024

Caen 10 integrantes de esa facción del Tren de Araguaque, según la Policía, extorsionaban a las empresas de servicio público Eureka y Vargas SAC, entre otras. Policía asegura que se trata de un duro golpe a las bandas extorsivas que operan en Lima.

Los Gallegos del Norte
Los Gallegos del Norte

La Dirección de Investigación Criminal, la División de Investigaciones de Delitos Transnacionales, la Unidad de Inteligencia y la Oficina HSI de Estados Unidos tuvieron que trabajar en conjunto para desmantelar a 'Los Gallegos del Norte', una facción del 'Tren de Aragua'.

Se trata de nueve extranjeros y un peruano. Las autoridades aseguran que este grupo delincuencial dedicado a la extorsión en agravio de conductores de empresas de transporte como Eureka y Vargas SAC, en el distrito de Santa Anita, quedó desmantelado, producto de una operación en conjunto.

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Los detenidos son Kleiver Colinma Gandica, Efraín Portillo Hidalgo, Enderson Blanco Toro, Yaderkis Machado Montiel, Silverio Rodríguez Mora, Ángel Duarte Vásquez, José Ochoa García, Emilio Ribeiro Mendoza, Ángel Rojas Yañez y Ángel Narza Lira.

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Fruto de la operación se les incautó 14 teléfonos celulares, 11 municiones, 4 explosivos, 3 tarjetas de crédito, un cuaderno con anotaciones de los nombres de conductores de empresas de transporte, 23 vouchers de depósitos y dinero en efectivo.

El general Víctor Revoredo señaló que esta presunta banda criminal se dedicaba a la extorsión en el distrito de Santa Anita y zonas aledañas.

“Esta banda sería una facción del Tren de Aragua, denominada Los Gallegos, y era liderada por el alias ‘Kleiver’, con apoyo de su lugarteniente ‘Silverio’ y otros integrantes encargados de la intimidación, cobro y recaudación del dinero ilícito.

Según fuentes policiales, el grupo criminal extorsionaba desde el 2024 principalmente a conductores de empresas de transporte como Eureka y Vargas S.A.C. y otros, empleando amenazas y violencia para obligarlos a realizar pagos.

 Inicialmente las extorsiones se realizaban mediante depósitos a cuentas bancarias de terceros; sin embargo, desde mediados de 2025 la recaudación del cobro extorsivo se hacía en efectivo de forma presencial a través de choferes obligados a cobrar el dinero, a fin de evitar su vinculación directa.

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Asimismo, se confirmó que la banda criminal estaría implicada en hechos violentos, incluyendo el reciente homicidio, en febrero del 2026, de un conductor vinculado a una de las empresas extorsionadas.

Para que se pudiese volver una realidad la captura de esta banda que tenía atormentados a choferes, se tuvieron que realizar investigaciones que duraron cinco meses. Las autoridades determinaron que la banda llevaba operando desde el 2024.

Mientras se hacía la investigación, se llegó a recopilar diferentes pruebas que respaldan las acusaciones contra los implicados. 

Esto incluyó denuncias, entrevistas y declaraciones de testigos clave. También se realizaron reconocimientos fotográficos, recopilación de información mediante medios técnicos, análisis de cámaras de seguridad e inspecciones en el lugar de los hechos.

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