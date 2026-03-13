Los Gallegos del Norte extorsionaban a dos empresas de transportes desde el 2024

La Dirección de Investigación Criminal, la División de Investigaciones de Delitos Transnacionales, la Unidad de Inteligencia y la Oficina HSI de Estados Unidos tuvieron que trabajar en conjunto para desmantelar a 'Los Gallegos del Norte', una facción del 'Tren de Aragua'.

Se trata de nueve extranjeros y un peruano. Las autoridades aseguran que este grupo delincuencial dedicado a la extorsión en agravio de conductores de empresas de transporte como Eureka y Vargas SAC, en el distrito de Santa Anita, quedó desmantelado, producto de una operación en conjunto.

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Los detenidos son Kleiver Colinma Gandica, Efraín Portillo Hidalgo, Enderson Blanco Toro, Yaderkis Machado Montiel, Silverio Rodríguez Mora, Ángel Duarte Vásquez, José Ochoa García, Emilio Ribeiro Mendoza, Ángel Rojas Yañez y Ángel Narza Lira.

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Fruto de la operación se les incautó 14 teléfonos celulares, 11 municiones, 4 explosivos, 3 tarjetas de crédito, un cuaderno con anotaciones de los nombres de conductores de empresas de transporte, 23 vouchers de depósitos y dinero en efectivo.

El general Víctor Revoredo señaló que esta presunta banda criminal se dedicaba a la extorsión en el distrito de Santa Anita y zonas aledañas.

“Esta banda sería una facción del Tren de Aragua, denominada Los Gallegos, y era liderada por el alias ‘Kleiver’, con apoyo de su lugarteniente ‘Silverio’ y otros integrantes encargados de la intimidación, cobro y recaudación del dinero ilícito.

Según fuentes policiales, el grupo criminal extorsionaba desde el 2024 principalmente a conductores de empresas de transporte como Eureka y Vargas S.A.C. y otros, empleando amenazas y violencia para obligarlos a realizar pagos.

Inicialmente las extorsiones se realizaban mediante depósitos a cuentas bancarias de terceros; sin embargo, desde mediados de 2025 la recaudación del cobro extorsivo se hacía en efectivo de forma presencial a través de choferes obligados a cobrar el dinero, a fin de evitar su vinculación directa.

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Asimismo, se confirmó que la banda criminal estaría implicada en hechos violentos, incluyendo el reciente homicidio, en febrero del 2026, de un conductor vinculado a una de las empresas extorsionadas.

Para que se pudiese volver una realidad la captura de esta banda que tenía atormentados a choferes, se tuvieron que realizar investigaciones que duraron cinco meses. Las autoridades determinaron que la banda llevaba operando desde el 2024.

Mientras se hacía la investigación, se llegó a recopilar diferentes pruebas que respaldan las acusaciones contra los implicados.

Esto incluyó denuncias, entrevistas y declaraciones de testigos clave. También se realizaron reconocimientos fotográficos, recopilación de información mediante medios técnicos, análisis de cámaras de seguridad e inspecciones en el lugar de los hechos.