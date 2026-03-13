El presidente Donald Trump comentó en Fox News Radio que el mandatario Vladimir Putin brindaría apoyo a Irán en la guerra de Oriente Medio. Este conflicto bélico comenzó cuando Estados Unidos e Israel realizaron bombardeos conjuntos contra Teherán.

"Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que respaldamos a Ucrania", declaró al presentador estadounidense Brian Kilmeade. El líder republicano vinculó la asistencia de Washington a Kiev con el supuesto respaldo de Moscú a la República Islámica.

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"Putin dice eso. China diría lo mismo. Sabes, es como: 'Ellos lo hacen, y nosotros lo hacemos', para ser justos", remarcó este viernes 13 de marzo.

Antes de estas declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia solicitó el cese inmediato de las hostilidades entre todos los involucrados y pidió la implementación de medidas integrales para garantizar la seguridad de los civiles y la infraestructura en la región.

Intervención externa

Un informe de The Washington Post había revelado que Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de fuerzas y activos militares de Estados Unidos, como tropas, buques de guerra y aviones. El diario aseveró que Moscú habría facilitado coordenadas a Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio para que puedan lanzar ataques precisos contra objetivos de Washington en el golfo Pérsico y otros lugares.

Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en CBS que la Casa Blanca "no está preocupada" por el supuesto apoyo del Kremlin a la República Islámica. "Nuestros comandantes están al tanto de todo... Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién", subrayó.

CNN también puntualizó que la administración de Trump estaría al tanto de que Beijing podría suministrar a Irán asistencia financiera, repuestos y componentes para misiles. Por el momento, el gigante asiático se ha mantenido al margen del conflicto.

Tensiones

Trump anunció que Estados Unidos atacará a Irán "muy duro" la próxima semana, aunque evitó ofrecer detalles tácticos sobre la ofensiva. Además, el líder republicano indicó que escoltarán buques en el estrecho de Ormuz para enfrentar las tensiones con Teherán.

Sin embargo, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional enfrentan críticas por subestimar la determinación de la República Islámica para bloquear esta vía marítima estratégica.

En este contexto, la Casa Blanca autorizó temporalmente la venta de crudo ruso para mitigar el impacto de las sanciones y frenar el alza de los costos energéticos globales.