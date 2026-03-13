HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 13 de marzo | LR+ Noticias

Política

José Domingo Perez denuncia que BCP no lo deja abrir una cuenta: banco responde que no están obligados

Pérez, quien investigó el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Keiko Fujimori a través de este banco, con la presunta venia del expresidente de la entidad, Dionisio Romero, mostró una carta del BCP en la que la institución se reserva el derecho de admisión respecto a su solicitud.

Domingo Pérez señaló que no puede abrir cuenta en el BCP | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Domingo Pérez señaló que no puede abrir cuenta en el BCP | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El suspendido fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que el Banco de Crédito del Perú (BCP) no le permite abrir una cuenta bancaria. Como se sabe, Domingo Pérez involucró a esta entidad financiera en investigaciones sobre financiamiento ilícito contra Keiko Fujimori.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Hasta ahora no puedo entender porque no puedo tener una cuenta en el BCP. Pregunto: ¿Será por qué soy el fiscal que develó los aportes que hacía este banco a la campaña de la señora Fujimori? (…)", indico Domingo Pérez durante la transmisión de su podcast. El suspendido fiscal mostró una carta donde el banco le respondió que "se reservaba el derecho de admisión" ante su solicitud para abrir una cuenta bancaria en esta entidad.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Domingo Pérez investigó a Dionisio Romero, expresidente del BCP

En su programa, Domingo Pérez señaló que el empresario peruano y expresidente del BCP, Dionisio Romero, iba a declarar sobre la entrega de dinero de clientes del banco a la campaña de la candidata fujimorista.

"El primero de julio del año 2024, Dionisio Romero Paoletti se iba a presentar a declarar ante todo el Perú como entre noviembre de 2010 a mayo del 2011 se reunió Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Dionisio Romero y Martin Pérez Monteverde. Iba a declarar como en esas reuniones, Keiko Fujimori asumía compromisos de favorecer a Dionisio Romero a cambio de la contribución económica", declaró en su programa el suspendido fiscal.

PUEDES VER: Últimas encuestas presidenciales: Keiko y RLA sufren caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

lr.pe

BCP responde a José Domingo Pérez

Al respecto, el banco ha indicado a través de un comunicado enviado a este diario que pueden tomarse el derecho de no aceptar a ciertos clientes. Según indicó la entidad financiera, su decisión se encuentra respaldada en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, así como en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, referidos a la aplicación de criterios de prudencia

"Cuando se trata de clientes nuevos, las entidades del sistema financiero están obligadas a efectuar el análisis de los filtros regulatorios y comerciales que correspondan y, no se encuentran obligadas a establecer relaciones contractuales con todos los que lo solicitan, en determinados supuestos, especialmente cuando se trata de personas con investigaciones penales, conforme a sus políticas internas de prevención y gestión del riesgo", indicaron en su comunicado.

Notas relacionadas
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

LEER MÁS
La extorsión en el Perú golpea a más de 6 millones, con mayor impacto en los sectores más pobres

La extorsión en el Perú golpea a más de 6 millones, con mayor impacto en los sectores más pobres

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas encuestas presidenciales: Keiko y RLA sufren caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Últimas encuestas presidenciales: Keiko y RLA sufren caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

LEER MÁS
Segunda vuelta de las Elecciones CAL 2026: fecha y hora y dónde votar por Abanto o Espinoza

Segunda vuelta de las Elecciones CAL 2026: fecha y hora y dónde votar por Abanto o Espinoza

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Domingo Perez denuncia que BCP no lo deja abrir una cuenta: banco responde que no están obligados

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está "herido y probablemente desfigurado", asegura el jefe del Pentágono

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Política

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

Segunda vuelta de las Elecciones CAL 2026: fecha y hora y dónde votar por Abanto o Espinoza

Perú respetará "escudo fronterizo" de Chile mientras no impacte la seguridad nacional: gobernador de Tacna pide adoptar medidas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

Segunda vuelta de las Elecciones CAL 2026: fecha y hora y dónde votar por Abanto o Espinoza

Perú respetará "escudo fronterizo" de Chile mientras no impacte la seguridad nacional: gobernador de Tacna pide adoptar medidas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025