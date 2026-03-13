Donald Trump comunicó a los líderes del G7 que el gobierno iraní está "a punto de rendirse" tras semanas de sanciones y combates. | AFP

Donald Trump comunicó a los líderes del G7 que el gobierno iraní está "a punto de rendirse" tras semanas de sanciones y combates. | AFP

El presidente Donald Trump anunció en Fox News que Estados Unidos atacará a Irán "muy duro" la próxima semana, aunque omitió detalles tácticos sobre la ofensiva. Ante la escalada de tensiones que sacude los precios del petróleo, el mandatario garantizó la seguridad en el estrecho de Ormuz mediante la escolta de buques comerciales si fuera necesario. "Pero, ya saben, esperemos que todo salga bien. Veremos qué sucede", dijo, según Reuters.

Por otro lado, Axios reportó que el jefe de Estado comunicó a los líderes del G7 que el gobierno iraní está "a punto de rendirse" tras semanas de sanciones y combates. Durante una llamada virtual, el republicano ensalzó los resultados de la "Operación Furia Épica", bajo la premisa de que su país logró extirpar un "cáncer" que amenazaba la estabilidad regional. La Casa Blanca enfoca ahora sus esfuerzos en consolidar estas victorias estratégicas y definir el futuro de las relaciones internacionales frente a Teherán.

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Escoltarán buques

Trump confirmó en la entrevista que EE. UU. escoltará buques en el estrecho de Ormuz con el fin de enfrentar las tensiones con Irán. Pese a esta postura, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional enfrentan críticas por subestimar la determinación de Teherán para bloquear esta vía marítima estratégica tras los recientes ataques militares. La actual parálisis en el corredor genera incertidumbre en los mercados energéticos globales, mientras el mandatario minimiza la agitación económica argumentando que cualquier interrupción del suministro es temporal.

Según CNN, fuentes cercanas a la administración revelan que el círculo íntimo de la Casa Blanca marginó el debate interinstitucional, ignorando advertencias sobre las consecuencias financieras de un cierre del paso naval. El secretario de Energía, Chris Wright, reconoció que la Armada carece actualmente de preparación al iniciar las labores de protección, aunque estimó que dichas operaciones comenzarán "tan pronto como sea militarmente posible".

Ante la crisis, el Departamento del Tesoro anunció el levantamiento temporal de sanciones al crudo ruso y estudia suspender la Ley Jones para facilitar el flujo de productos vitales hacia puertos norteamericanos. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ratificó que el paso seguirá clausurado como una "herramienta de presión", dejando a los estadounidenses con opciones limitadas.

Exención de 30 días para la compra de petróleo ruso

EE.UU. autorizó temporalmente la venta de crudo ruso con el fin de mitigar el impacto de las sanciones y frenar el alza en los costos energéticos globales. Esta medida surge en un contexto de precios récord impulsados por el conflicto con Irán, permitiendo que diversas naciones adquieran suministros sin represalias de la administración Trump.

El anuncio provocó una caída inmediata del 1% en el valor del petróleo este viernes 13 de marzo, aunque el mercado mantiene cotizaciones un 40% superiores a los niveles previos a la guerra. La Casa Blanca responde así al encarecimiento del diésel y la gasolina que golpea a las economías vulnerables bajo una inflación histórica.

¿Cuántos fallecidos va dejando la guerra?

El conflicto en Medio Oriente acumula un saldo trágico de 2.000 fallecidos, con el territorio iraní como el epicentro de la crisis. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), los ataques de las fuerzas israelíes y estadounidenses provocaron la muerte de "más de 1.300 civiles iraníes", a los que se suman 190 bajas militares en dicha nación. La ofensiva de Tel Aviv también alcanzó el Líbano, donde se registran 570 víctimas fatales, mientras que en Irak perecieron 18 integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular.

El combate extendió sus efectos letales hacia el Golfo Pérsico con decesos reportados en Kuwait —donde murieron seis soldados norteamericanos—, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin y Omán. En Israel, los misiles contra edificios residenciales causaron 12 muertes, lo cual evidencia una escalada que castiga la infraestructura energética y de transporte regional.