Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril
Esta medida solo surtirá efecto para las elecciones de primera vuelta. Situación ocurre en un contexto de largas colas para la renovación del DNI.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado, mediante un comunicado oficial, que los ciudadanos que posean un Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o próximo a caducar podrán utilizarlo para identificarse y votar en los comicios de este domingo 12 de abril.
Mediante la Resolución Jefatural N.° 030-2026/JNAC/RENIEC, emitida el 13 de marzo, se precisa que el uso del DNI vencido o por vencer surtirá efecto únicamente para votar el domingo 12 de abril, fecha en la cual se elegirán a las próximas autoridades de gobierno.
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La norma, aprobada por la Jefatura Nacional del RENIEC, será publicada el sábado 14 de marzo en el diario oficial El Peruano y se pondrá en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las acciones correspondientes, de acuerdo a sus funciones.