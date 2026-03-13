HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Alcalde de Andahuaylas denunciado por presunto abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

Esta medida solo surtirá efecto para las elecciones de primera vuelta. Situación ocurre en un contexto de largas colas para la renovación del DNI.

Reniec anuncia que se podrá votar con DNI vencido o por vencer para las Elecciones Generales 2026
Reniec anuncia que se podrá votar con DNI vencido o por vencer para las Elecciones Generales 2026 | Composición/LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado, mediante un comunicado oficial, que los ciudadanos que posean un Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o próximo a caducar podrán utilizarlo para identificarse y votar en los comicios de este domingo 12 de abril.

Únete a nuestro canal de política y economía

Mediante la Resolución Jefatural N.° 030-2026/JNAC/RENIEC, emitida el 13 de marzo, se precisa que el uso del DNI vencido o por vencer surtirá efecto únicamente para votar el domingo 12 de abril, fecha en la cual se elegirán a las próximas autoridades de gobierno.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La norma, aprobada por la Jefatura Nacional del RENIEC, será publicada el sábado 14 de marzo en el diario oficial El Peruano y se pondrá en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las acciones correspondientes, de acuerdo a sus funciones.

Notas relacionadas
DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

LEER MÁS
Reniec atenderá hasta las 8:00 p.m. este viernes 13 en sedes de Lima para entrega de DNI: conoce en qué oficinas podrás recogerlo

Reniec atenderá hasta las 8:00 p.m. este viernes 13 en sedes de Lima para entrega de DNI: conoce en qué oficinas podrás recogerlo

LEER MÁS
Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones 2026: ¿cuánto es el monto, según distrito?

Multa por no votar en Elecciones 2026: ¿cuánto es el monto, según distrito?

LEER MÁS
Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la Liga 1 2026: Arley Rodríguez marca el segundo gol del partido

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Política

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

Denisse Miralles se pronuncia sobre "escudo fronterizo" de Chile en Tacna: "Las decisiones de los países son autónomas"

Presidente Balcázar no respondió al ser consultado sobre quién asume la responsabilidad por el asesinato de un chofer de bus

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

Denisse Miralles se pronuncia sobre "escudo fronterizo" de Chile en Tacna: "Las decisiones de los países son autónomas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025