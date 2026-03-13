Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

Reniec anuncia que se podrá votar con DNI vencido o por vencer para las Elecciones Generales 2026 | Composición/LR

Reniec anuncia que se podrá votar con DNI vencido o por vencer para las Elecciones Generales 2026 | Composición/LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado, mediante un comunicado oficial, que los ciudadanos que posean un Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o próximo a caducar podrán utilizarlo para identificarse y votar en los comicios de este domingo 12 de abril.

Mediante la Resolución Jefatural N.° 030-2026/JNAC/RENIEC, emitida el 13 de marzo, se precisa que el uso del DNI vencido o por vencer surtirá efecto únicamente para votar el domingo 12 de abril, fecha en la cual se elegirán a las próximas autoridades de gobierno.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La norma, aprobada por la Jefatura Nacional del RENIEC, será publicada el sábado 14 de marzo en el diario oficial El Peruano y se pondrá en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las acciones correspondientes, de acuerdo a sus funciones.