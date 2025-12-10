HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia
Donald Trump apuntó contra Gustavo Petro y advierte que "será el siguiente" después de Maduro

En medio de una alta tensión por la situación EE. UU.-Venezuela, Trump descartó cualquier comunicación con Petro y lo instó a entrar en razón.

Donald Trump y Gustavo Petro elevan tensiones.
Donald Trump y Gustavo Petro elevan tensiones. | AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una intervención con la prensa, apuntó contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien descartó sostener comunicaciones y aseguró que, si no se "espabila", sería el próximo objetivo de Estados Unidos durante su incursión en el Caribe.

En ese sentido, el líder MAGA (Make America Great Again) recordó que, en Colombia, se mueve una gran cantidad de droga, la cual sale del Caribe y tendría como destino EE. UU.

Tensión se eleva entre Colombia y Estados Unidos

Trump envió un contundente mensaje al presidente Petro, férreo crítico de su política en América Latina, y aseguró que "va a meterse en grandes problemas si no espabila".

"Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando", dijo. Al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, así como lo hizo con Nicolás Maduro, indicó que no ha "pensado mucho en ello".

Asimismo, recordó que "Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", mismo argumento que utilizó para desplegar una escuadra militar sobre el Caribe y llevar a cabo acciones cerca de las costas venezolanas.

