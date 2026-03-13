Jairo Concha sorprendió con picante publicación en Instagram. La Comisión Disciplinaria, casi tres semanas después de los incidentes contra Sporting Cristal, anunció las sanciones impuestas a Javier Rabanal y Jairo Concha. Es importante recordar que, al finalizar el encuentro entre la 'U' y los ‘celestes’, reaccionaron con insultos y gestos a las provocaciones verbales de los aficionados rivales mientras se dirigían a los camerinos.

Ante este suceso, Alianza Lima decidió presentar un reclamo en contra de los mencionados y finalmente la Comisión Disciplinaria decidió sancionarlos con dos fechas al mediocampista y cuatro al estratega, aunque Caín Fara quedó libre.

¿Qué publicó Jairo Concha en sus historia de Instagram?

El joven volante generó controversia al compartir una historia en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral. En su publicación, utilizó dos peculiares emojis que sus seguidores interpretaron como algún tipo de indirecta.

Jairo Concha y su fuerte mensaje en redes sociales. Foto: Instagram de Jairo Concha

¿Qué partidos se pierde Jairo Concha con Universitario?

Como resultado de la sanción impuesta, el ‘10’ se perderá el encuentro contra UTC de Cajamarca, programado para este sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental. Asimismo, no podrá participar en el partido frente a Comerciantes Unidos en Cutervo, que se llevará a cabo el próximo sábado 21. No obstante, se espera que esté disponible para el clásico del fútbol peruano contra Alianza Lima.

¿Qué dice la Comisión Disciplinaria sobre Javier Rabanal y Jairo Concha?

SANCIONAR al OFICIAL FRANCISCO JAVIER RABANAL HERNÁNDEZ , director técnico del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de CUATRO (4) PARTIDOS por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución.

, director técnico del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución. SANCIONAR al JUGADOR JAIRO CONCHA GONZÁLES, del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de DOS (2) PARTIDOS por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución.





