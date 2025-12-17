HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Kast responde a los fuertes calificativos realizados por Petro que motivó que Chile enviara nota de protesta

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tildó al recién electo José Antonio Kast como un fascista e "hijo de nazi".

El Gobierno chileno respondió a las declaraciones de Petro entregando una carta de protesta al embajador colombiano.
El Gobierno chileno respondió a las declaraciones de Petro entregando una carta de protesta al embajador colombiano.

Una serie de líderes globales felicitaron a José Antonio Kast tras ganar las elecciones presidenciales en Chile el pasado 14 de diciembre. Sin embargo, algunas personas se mostraron en contra de los resultados y arremetieron contra el fundador del Partido Republicano; entre ellos, Gustavo Petro, su futuro homólogo colombiano, quien lo calificó como un fascista y descendiente de Hitler. "Es una persona elegida democráticamente y, desde ese punto de vista, emite sus juicios", señaló el político de la ultraderecha chilena.

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste aún es que los pueblos elijan su Pinochet", dijo Petro.

Tras esto, el aún Gobierno chileno se pronunció en contra de estas declaraciones, alegando que eran una "falta de respeto" e instó a Colombia a no inmiscuirse en asuntos internos.

PUEDES VER: ¿Quién es María Pía Adriasola la futura primera dama de Chile tras la victoria de José Antonio Kast en segunda vuelta?

lr.pe

Chile responde a Petro con un fuerte misiva a la embajada de Colombia en Chile

El Gobierno de Chile informó que entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en Santiago por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la elección presidencial chilena. "Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", señaló el canciller Alberto van Klaveren.

El ministro de Relaciones Exteriores del país austral sostuvo que las expresiones del mandatario colombiano "constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna". Añadió que esos dichos "no solo denotan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones".

Las declaraciones de Petro fueron publicadas en su cuenta de X (antes Twitter) tras la victoria de José Antonio Kast con el 58,17 % de los votos frente al 41,83 % obtenido por Jeannette Jara. En sus mensajes, el presidente colombiano afirmó que en América "vienen los vientos de la muerte" y llamó a "resistir con la espada de Bolívar en alto".

