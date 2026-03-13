El expresidente Jair Bolsonaro ingresó este viernes 13 de marzo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una bronconeumonía bacteriana bilateral. Un informe del Hospital DF Star de Brasilia indicó que presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos".

El traslado desde la cárcel de Papudinha al hospital fue confirmado por la Policía Militar de Brasil. La agencia de noticias AFP informó que el exjefe de Estado, condenado a 27 años de prisión por golpismo, recibe antibióticos por vía intravenosa para tratar la infección respiratoria.

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Estado crítico

En horas de la mañana, el senador Flavio Bolsonaro comentó que los doctores habían encontrado una acumulación de líquido en los pulmones de su progenitor. "Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta es la internación más grave que ha tenido", sostuvo al salir del nosocomio.

Además, el funcionario explicó que la bronconeumonía es peligrosa porque puede generar una grave infección y aseguró que, por ahora, no tienen previsión de darle el alta médica para que regrese al centro penitenciario.

Desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, el expresidente de 70 años se sometió a hospitalizaciones y procedimientos médicos debido a las secuelas de la agresión. Sin embargo, la Corte Suprema negó un pedido para que cumpla la condena en prisión domiciliaria.

"Están jugando con la vida de mi padre. Debería disponer, como mínimo, de la detención en casa. No pueden mantenerse en esa postura de que se trata de un capricho o de que él puede fugarse", subrayó Flavio.

Visita prohibida

Durante un acto en Río de Janeiro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que había prohibido la entrada en Brasil del diplomático estadounidense Darren Beattie, quien intentaba reunirse con Bolsonaro en la cárcel.

Asimismo, la cancillería brasileña alertó a la Corte Suprema que la visita de un funcionario extranjero en un año electoral "podría constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado".

El juez Alexandre de Moraes aceptó el argumento y revocó una decisión previa que autorizaba el encuentro. AFP aseveró que la visa del funcionario de Donald Trump fue cancelada por "omisión de informaciones y mentiras sobre el propósito de la visita".