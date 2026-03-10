Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

En Brasil, este año, las personas han asistido a los carnavales disfrazadas de los personajes de El agente secreto, nominada al Óscar a mejor película. Es la segunda vez consecutiva que el país sudamericano es nominado en esa categoría. En 2025, ganó la primera estatuilla de su historia con Aún estoy aquí como mejor película internacional. La cinta de Walter Salles no solo fue un fenómeno de taquilla, sino que reabrió el debate sobre los crímenes durante la dictadura militar. Ahora, otro filme ambientado en la década de los 70 competirá este domingo por cuatro premios de la Academia.

“Cuando vi Sonidos vecinos pensé que había visto una de las películas brasileñas más importantes de todos los tiempos”, respondió el actor Wagner Moura en una entrevista con CNN. “Es una película impresionantemente… parte de la tradición del cine político brasileño, pero también con muchas referencias del cine americano por el conocimiento que Kleber (Mendonça Filho, el director) tiene del cine como cinéfilo. Y me obsesioné con trabajar con él”.

Moura protagoniza El agente secreto y es el primer brasileño en ser nominado en la categoría mejor actor y el primero en ganar el Globo de Oro. En el filme, su personaje está a la espera de dejar el país junto a su hijo, pero aunque adopta otra identidad, es perseguido por el régimen. “Creo que lo que nos puso juntos (al director y a él) en la película fue una mezcla de política y de arte, porque nosotros dos fuimos muy vocales bajo el gobierno que estuvo en el poder desde 2018 hasta 2022. La idea de El agente secreto es sobre un hombre que se mantiene fiel a sus valores cuando todo a su alrededor le dice lo contrario. Era más o menos lo que estábamos viviendo en un momento muy reciente de la historia de Brasil, cuando un gobierno trataba de traer otra vez los valores de la dictadura militar del siglo XXI”.

En ese sentido, el actor fue directo al opinar sobre el gobierno de Bolsonaro y las políticas culturales. “Una cosa que es muy buena en Brasil es que hay un sistema de soporte gubernamental al cine brasileño. Ese sistema, a veces, cuando cambia de gobierno —como el que tuvimos bajo Bolsonaro, uno de extrema derecha que no le gustaba la cultura, creía que el Estado no tenía que darle dinero al cine—, ese sistema se vuelve más frágil. Yo, personalmente, creo que ningún país se desarrolla sin su cultura, sin su cine, sin su teatro, sin su literatura. Eso es la creación de identidad, es la creación de autoestima. Cuando la gente mira El agente secreto dice: ‘Esta película nos representa como brasileños porque nos vemos en esa película’”.

Aunque frente a Timothée Chalamet y Michael B. Jordan, Wagner Moura no es favorito en la categoría mejor actor, la película brasileña podría ser más que un factor sorpresa, ya que compiten también como mejor película internacional y mejor casting. “Somos como 60 en esta película. A veces me sentía como Dorothy en El mago de Oz, caminando y conociendo a personajes increíbles”, comenta Moura en CNN. “Y creía también que mi función en esta película era hacer que toda la gente que llegara se sintiera bien”.

En el país sudamericano la expectativa es inmensa. “La gente en Brasil está muy contenta. En el carnaval, todos estábamos disfrazados de personajes de la película. Nunca había participado de una campaña como esta”.