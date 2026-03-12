¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

Los ataques contra transportistas no se detienen. En menos de las últimas 24 horas, un chofer de la empresa Santa Catalina fue asesinado y otros dos vehículos de las compañías conocidas como 'Los Chinos' y 'Sol de Oro' fueron incendiados en Lima. Ante esta situación, La República conversó con dirigentes del sector, quienes cuestionaron la falta de respuesta estatal para enfrentar la ola criminal y no descartaron tomar medidas más drásticas.

Este panorama se presenta días después de que el Gobierno aprobara el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, en el que se considera a la delincuencia como “el segundo problema más crítico del país”, solo detrás de la corrupción. La medida llegó tras casi un mes de que el presidente José María Balcázar asuma la Presidencia.

Molestos con el Ejecutivo

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), aseguró que el gremio se encuentra muy incómodo con la gestión actual de Balcázar y, especialmente, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Pietro. Según indicó, el último miércoles los convocó a una reunión en la sede del ministerio, pero no se presentó.

“Nos apersonamos a las siete de la noche y no apareció. Qué triste y lamentable es que en una situación crítica como la que vivimos, el ministro no dé la cara”, sostuvo el dirigente.

Frente a ello, Rau Rau afirmó que están convocando a todas las empresas a una reunión para este viernes 13 de marzo a las 3.00 p. m. con el objetivo de definir acciones inmediatas. “Ya no solo pensamos en un paro, sino que tomaremos una decisión más drástica”, afirmó.

Exigen cambio

En tanto, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, sostuvo que ante la actitud del ministro Pietro y dado el contexto de inseguridad que se agudiza cada día, el Ejecutivo debería evaluar su continuidad en el cargo.

“Hay mucho malestar por la forma en cómo (los dirigentes) han sido tratados. Es la segunda vez en una semana y media que los deja plantados, estamos en una racha (de violencia), pero este señor es indolente. Acá se tiene que evaluar su permanencia, esta situación no da para más”, indicó.

Posición distinta

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, señaló que, si bien rechazan totalmente la muerte de trabajadores, no están considerando por ahora convocar a una nueva paralización. “Nosotros hemos planteado una posición a las autoridades y no creo que con un paro vayan a cumplir”, indicó. En esa línea, añadió que están evaluando “otras posibilidades” que apunten hacia “una política clara y seria”, y se mostró en contra de pedir la salida del titular de Transporte por no asistir a una reunión.

Tres atentados seguidos

La tarde del miércoles 11 de marzo un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado a balazos en el distrito de Villa El Salvador. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el hombre, identificado como Michel Hurtado Serna (44), quien era un padre de familia, natural de Andahuaylas.

Asimismo, durante la madrugada de este 12 de marzo se reportó el incendio de un bus de la empresa ETSIBOSA en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El conductor resultó herido luego de quedar envuelto en llamas mientras se encontraba al interior de la movilidad. Horas antes del incidente, la empresa habría sido amenazada por la banda criminal 'Los Mexicanos', quienes exigieron el pago de S/20 al día a los conductores, según información preliminar.

En paralelo, otra unidad de la empresa Real Star fue siniestrada en Villa El Salvador. De acuerdo con información policial, sujetos a bordo de una motocicleta habrían lanzado un objeto, provocando que se incendiara en el cruce de las avenidas Mariano Pastor con María Reiche. Las autoridades investigan si estos casos podrían estar vinculados a las redes de extorsión que operan contra empresas de transporte en la capital.

Advierten ausencia policial

En declaraciones a La República, el gerente de seguridad ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, denunció la falta de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito. “Nosotros hemos proporcionado 10 camionetas al escuadrón de emergencia sur, pero no (los) vemos patrullar en el distrito (…) Hay ausencia total”, alertó.

La autoridad de la jurisdicción en la que se registraron dos de los últimos tres incidentes, aseguró que desde la comuna cumplen con enviar la información en tiempo real de los hechos delictivos a la PNP, pero a veces no reciben respuesta. Ante ello, pidió que se haga un trabajo articulado, poniendo a disposición al menos a un agente en la central de videoviligancia local. “En este puesto debe haber un efectivo de la policía para que articule el trabajo con la comisaría”, dijo.

