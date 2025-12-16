HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Bielorrusia recibiría a Maduro si decide dejar el poder en Venezuela: “No es nuestro enemigo”

Sin embargo, Lukashenko, presidente bielorruso, aclaró que el exilio de Maduro nunca ha sido un tema discutido y que el mandatario venezolano es una persona que no abandona sus responsabilidades.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dejó abierta la chance de recibir a Maduro.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dejó abierta la chance de recibir a Maduro. | AP

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país estaría dispuesto a recibir a Nicolás Maduro si este decidiera abandonar la presidencia de Venezuela. “Maduro nunca fue nuestro enemigo ni adversario. Nunca. Si él deseara venir a Belarús, las puertas están abiertas”, declaró el mandatario en una entrevista con el canal Newsmax.

Sin embargo, aclaró que aquel tema “jamás se ha abordado”. Asimismo, resaltó que Maduro no es alguien que abandone sus responsabilidades. “Es un tipo duro. Es un 'chavista', es un tipo duro como Hugo Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Régimen de Maduro secuestró a Nicmer Evans, politólogo venezolano y director de un medio digital

lr.pe

Aclara rumores de la prensa

Lukashenko reconoció que en la prensa de su país circulan versiones sobre un supuesto acuerdo para que madure se exilie en Bielorrusia, país que mantiene convenios de cooperación con Venezuela. Sin embargo, descartó que se haya tratado este tema directamente con el mandatario venezolano. “Sinceramente hablando, sobre Venezuela, hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo", agregó.

También rechazó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó a Maduro con actividades de narcotráfico. Lukashenko sostuvo que no existen evidencias que respalden tales señalamientos. "No tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así”, puntualizó. 

PUEDES VER: EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

lr.pe

Critica bombardeos contra narcolanchas

El mandatario bielorruso también se refirió a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. "Las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, el tráfico ilegal de las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles", expresó. En ese sentido, sostuvo que el problema de las drogas requiere un enfoque global y estrategias más eficaces.

Lukashenko también se pronunció en contra de la presión ejercida sobre Venezuela en este contexto. Poniéndose en el lugar de Maduro, lanzó una fuerte crítica: "¿Me están estrangulando y se supone que debo protegerlos de las drogas?", preguntó poniéndose en el lugar de Maduro. "Lo mismo aplica a ustedes".

Además, manifestó su escepticismo frente a las acusaciones de Trump, quien ha señalado a Venezuela como una fuente importante de drogas hacia su país. "Yo no le creo a Trump en esto… Maduro no es adicto a las drogas, de eso estoy seguro", sentenció.

PUEDES VER: Venezuela acusa a Estados Unidos de “buscar una guerra” en Latinoamérica y el Caribe tras reciente despliegue aeronaval

lr.pe

Conversaciones con Venezuela

Hace unos días, Lukashenko sostuvo un encuentro con Jesús Rafael Salazar Velásquez, embajador de Venezuela en Rusia, a fin de coordinar asuntos pendientes relacionados con el mandatario venezolano. Esta reunión no fue la primera entre ambos, ya que en noviembre pasado ya habían conversado, ocasión en la que el presidente de Bielorrusia extendió una invitación formal a Maduro para visitar su país.

“Se lo ruego mucho: transmita a mi amigo Nicolás Maduro, que nosotros lo esperamos siempre en Bielorrusia. Ya es hora de que él esté aquí”, dijo. Hasta el momento, Maduro no ha dado señales de estar considerando dejar el poder ni ha hecho pública alguna intención de exiliarse.

Notas relacionadas
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Es escandaloso"

Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Es escandaloso"

LEER MÁS
María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Nicolás Maduro lanza fuerte advertencia a José Antonio Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

Nicolás Maduro lanza fuerte advertencia a José Antonio Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

LEER MÁS
Ecuador impide paso por la frontera con Perú a 120 inmigrantes, pero retoma el acceso momentos después

Ecuador impide paso por la frontera con Perú a 120 inmigrantes, pero retoma el acceso momentos después

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

Gobierno de Daniel Noboa cierra la frontera con Perú por alto flujo de inmigrantes que buscan entrar a Ecuador

Los 5 mejores destinos turísticos de América Latina para visitar en 2026: Perú destaca en el top pero no por Lima

Tragedia en Colombia: al menos 16 escolares muertos y 20 heridos deja la caída de bus por un acantilado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025