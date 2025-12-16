Bielorrusia recibiría a Maduro si decide dejar el poder en Venezuela: “No es nuestro enemigo”

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país estaría dispuesto a recibir a Nicolás Maduro si este decidiera abandonar la presidencia de Venezuela. “Maduro nunca fue nuestro enemigo ni adversario. Nunca. Si él deseara venir a Belarús, las puertas están abiertas”, declaró el mandatario en una entrevista con el canal Newsmax.

Sin embargo, aclaró que aquel tema “jamás se ha abordado”. Asimismo, resaltó que Maduro no es alguien que abandone sus responsabilidades. “Es un tipo duro. Es un 'chavista', es un tipo duro como Hugo Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos", sostuvo.

Aclara rumores de la prensa

Lukashenko reconoció que en la prensa de su país circulan versiones sobre un supuesto acuerdo para que madure se exilie en Bielorrusia, país que mantiene convenios de cooperación con Venezuela. Sin embargo, descartó que se haya tratado este tema directamente con el mandatario venezolano. “Sinceramente hablando, sobre Venezuela, hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo", agregó.

También rechazó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó a Maduro con actividades de narcotráfico. Lukashenko sostuvo que no existen evidencias que respalden tales señalamientos. "No tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así”, puntualizó.

Critica bombardeos contra narcolanchas

El mandatario bielorruso también se refirió a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. "Las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, el tráfico ilegal de las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles", expresó. En ese sentido, sostuvo que el problema de las drogas requiere un enfoque global y estrategias más eficaces.

Lukashenko también se pronunció en contra de la presión ejercida sobre Venezuela en este contexto. Poniéndose en el lugar de Maduro, lanzó una fuerte crítica: "¿Me están estrangulando y se supone que debo protegerlos de las drogas?", preguntó poniéndose en el lugar de Maduro. "Lo mismo aplica a ustedes".

Además, manifestó su escepticismo frente a las acusaciones de Trump, quien ha señalado a Venezuela como una fuente importante de drogas hacia su país. "Yo no le creo a Trump en esto… Maduro no es adicto a las drogas, de eso estoy seguro", sentenció.

Conversaciones con Venezuela

Hace unos días, Lukashenko sostuvo un encuentro con Jesús Rafael Salazar Velásquez, embajador de Venezuela en Rusia, a fin de coordinar asuntos pendientes relacionados con el mandatario venezolano. Esta reunión no fue la primera entre ambos, ya que en noviembre pasado ya habían conversado, ocasión en la que el presidente de Bielorrusia extendió una invitación formal a Maduro para visitar su país.

“Se lo ruego mucho: transmita a mi amigo Nicolás Maduro, que nosotros lo esperamos siempre en Bielorrusia. Ya es hora de que él esté aquí”, dijo. Hasta el momento, Maduro no ha dado señales de estar considerando dejar el poder ni ha hecho pública alguna intención de exiliarse.